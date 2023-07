Butković o plinskoj aferi: “Nemojmo krivnju bacati na ministra gospodarstva”

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je prodaju plina ispod tržišne cijene.

“U odnosu na jučer ja danas ne znam puno više jer me nije ni bilo u Zagrebu. Nemam podatke”, rekao je Butković, navodećid a će se izvršiti analiza stanja.

“Nameće se pitanje odgovornosti, što je u politici uvijek u obavljanju tako odgovornog posla svakog od nas nezaobilazna tema jer nismo svi nedodirljivi. U politici se zna, tu postoje pravila taj dio ide kad se dobije prava slika o cijeloj stvari, kad se izjavne HROTE, HERA, ministarstvo gospodarstva. Premijer kao odgovoran čovjek će sa svojim suradnicima sagledati tu priču”, rekao je ministar Butković.

Podsjetio je da Vlada u četvrtak donijela odredbu prema kojoj HEP više nije obvezan preuzimati plin od INA-e. “Kad govorimo o odgovornosti, ovaj dio smo riješili, više viškova nema, uredbom HEP više nije u obvezi i takve stvari se više neće događati.”

Kaže da on nije taj koji utvrđuje kriminal i ne može reći je li to kriminal. “U ovom trenutku ne mogu reći je li to kriminal ili nije.”

“Ja sam odgovoran čovjek i da se u mom resoru događa nešto za što bih ja procijenio da sam odgovoran, sigurno bih postupio kao moralan čovjek. Ali, nemojmo krivnju bacati na ministra gospodarstva. Pustimo da se sve utvrdi, znat ćete na vrijeme tko je odgovoran, ništa se neće zataškavati”, dodao je Butković.

“Ja ne tražim ničiju ostavku i moje nije da tražim ostavke niti sam ja ovdje da osuđujem nekoga”, zaključio je.

