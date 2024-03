Čačić o koaliciji Rijeke pravde: Vodostaj je kod nas izuzetno dobar

Podijeli :

Šef Narodne stranke - Reformisti i član koalicije Rijeke Pravde Radimir Čačić bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo. Razgovarali su o izbornim listama, ali i o rezultatima sadašnje te očekivanjima od buduće vlasti.

“Mi smo na tri rijeke, dvije malo veće, Drava, Mura, Krapinščica. Vodostaj je kod nas izuzetno dobar, to pokazuju sve ankete. Borimo se za osmoga, pokušat ću to pogurati sa sretnog 13. mjesta. Mislim da imamo realne šanse to napraviti”, rekao je Čačić na početku razgovora govoreći o očekivanjima od izbora koji su pred nama.

Govoreći o rezultatima posljednjeg Crobarometra, Čačić kaže: “Čim dolazi do kraha dva bloka, nastaje sindrom krda, to je pridodno tako. Stvari se u velikoj mjeri svode na za ili protiv i koncentrira se, okuplja. Birači idu prema svom polu i rastu i jedan i drugi. Koalicija Rijeke pravde će rasti više jer je to u prirodi stvari. Datum izbora će potaknuti izlaznost, činjenica da nismo više u koroni će potaknuti izlaznost, poruka predsjednika o kandidaturi će potaknuti izlaznost… Oni koji ne potiču sustav temeljen na ovisnosti će dobiti više”, kaže objašnjavajući da HDZ potiče takav sustav.

Čačić smatra i kako su Plenković i Milanović “tu negdje”. Kaže kako rezultate rejtinga “prima na znanje”.

Možemo, prema Čačiću, ima vrlo jasnu i čistu kampanju. “Jesu li njihove procjene najbolje ili ne, to je nešto drugo. Oni su jasno rekli da neće biti u takvoj vladi, ali su spremni na podršku u rušenju nesposobne i korumpirane vlade. Do sada nisam primijetio da su nešto porekli”, kaže o Možemo.

Kratko se dotaknuo i Mosta. “Za razliku od Mosta, nas nitko nije potjerao jer oni su potjerani. Dva puta su stali uz HDZ i na kraju su potjerani. Mi smo izašli”, kaže Čačić ponavljajući kako “nema toga u ovoj zemlji tko može ikada reći da nešto što sam ja osobno rekao da sam porekao”.

Izborne liste

U SDP-u nisu pretjerano zadovoljni izbornim listama. “Stara zagorska logika. Ubij mi kravu, susjedu dve. Bosilj je bio ispred nas, ali ni to nije bilo dovoljno, htjeli su fokusiranom kampanjom eliminirati i to sedmo, stabilno mjesto i onemogućiti nas da u toj borbi onemoguće da moje 13., mjesto donese taj osmi mandat. Razumijem da svatko to gleda iz svoje lokalne točke, ali ovo su nacionalni izbori. Mislim da bi bilo dobro da razmišljamo o tome što građani ove zemlje od nas očekuju i što im trebamo dati”, kaže.

“Mi se nikad u povijesti nismo šlepali, uvijek smo išli samostalno. Sad, u razgovorima, ne s Bosiljem nego s predsjednikom stranke s kojim jedno i razgovoram, rekao sam isto što i Milanoviću svojevremeno: ‘Sve što imate, sve što ste ikada dobili, to je vaše’. Najviše što je SDP ikada sam dobio je bilo pet. Sad su rekli da bi i šestog. Vjerojatno ćete se složiti da je SDP nekad bio jači nego sad“, govori Čačić.

“Jedino što je za mene sasvim sigurno je da ja imam volje i energije. Ali to nije tema, pustimo to. Ne vidim se ja ni u kakvoj vladi, za to moraš imati mandate, moraš imati odluku mandatara ili neka posebna znanja i reference. Ali sve to skupa nije na nama”, kaže na pitanje vidi li se u budućoj vlasti. Reference, dodaje, ima i to ne može osporiti nitko. Kao svoje velike projekte navodi autoceste, koje je, kaže, osmislio i napravio, POS, besplatan školski prijevoz… “Dobro smo surađivali”, kaže na kraju o suradnji sa Zoranom Milanovićem.

