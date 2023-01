Čačić: Plenkoviću sam pokušavao objasniti problem obnove, nisam uspio

Podijeli :

Izvor: N1

Radimir Čačić gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao probleme oko obnove, kao i mogućnost prijevremenih parlamentarnih izbora.

Čačić smatra da će se dolaskom Branka Bačića na mjesto ministra graditeljstva ubrzati obnova.

“To će sasvim sigurno značiti ubrzanje jer gore uopće nije bilo moguće. Ubrzat će se iz puno razloga i ubrzat će se snažno i vidljivo, što ništa ne mijenja na stvari da smo ljude pustili tri zime da budu u kontejnerima. Dvije godine su potrošene na činovnički, nesposobni mentalitet kojeg je Vlada bila svjesna, premijer Andrej Plenković bio svjestan, ali nije ništa htio učiniti jer je izvan njegovog načina mišljenja taj projektni pristup, on to ne razumije jer je čovjek iz diplomacije. Trebao bi mu netko iz HDZ-a to objasniti, ja sam pokušavao, nisam uspio”, rekao je Radimir Čačić.

Plenković: Milanović zagađuje javni prostor, njegovi su stavovi pogrešni i loši Pupovac: Očekujem da se napredak u obnovi vidi iz dana u dan “Kroz veljaču bi mogle biti ispunjene pretpostavke da proces obnove ubrzamo”

Dodao je da je Bačića premijeru i ranije spominjao kao mogućeg kandidata za osobu koja će voditi obnovu. “Ja sam rekao da bi Bačić u okviru HDZ-a bio ta osoba, ali ga Plenković nije želio ispustiti iz prostora koji je bio vrlo osjetljiv i osoba tipa Bačića mu je bila puno važnija u tom trenutku kao predsjednik kluba HDZ-a jer mu obnova baš i nije bila neki veliki prioritet. Sad je stavio čovjeka koji ima politički autoritet, koji je njemu direktno blizak, koji je najavio da odlazi iz politike, dakle, nije mu opasnost i čovjek koji poznaje sustav, racionalan je”, rekao je Čačić o Bačiću.

Što se tiče obnove Banije, Čačić je rekao da u građevini “ne postoji ništa brže i jednostavnije od kućice od osamdesetak kvadrata”, a da je obnova nestvarno spora zato što je priprema rađena sporo, kao i da su je radili nezainteresirani ljudi.

“Bačić nije slučajno dobio i titulu potpredsjednika Vlade, da se nametne u tom procesu”, rekao je Čačić, dodavši da ako novi ministar pozove tri-četiri velike građevinske tvrtke, “koje su još žive i imaju snage i pameti nešto raditi” i kaže im uvjete, da će se obnova zasigurno ubrzati.

“Ta cijela priča je mogla biti i gotova, kakvi elaborati, što se tu ima elaborirati?”, upitao je.

Upitan o izborima, Čačić je rekao da oni neće biti prijevremeni, jer su prema zakonu izbori redoviti ako se dogode unutar godine dana u vremenu kad se trebaju održati. “Opcija je ili jesen ove godine ili ljeto iduće, ne vjerujem da će biti drugačije”, rekao je Čačić.

Što se njegovih Reformista tiče, oni s HDZ-om, kaže, ovaj put neće ni prije, a ni poslije izbora.

“Mi ćemo sad ići ili s lijevim centrom ili s centrom ili samostalno, ali svakako, kao i dosad, nećemo s HDZ-om, s tim da ovaj puta s HDZ-om nećemo niti postizborno jer, kao što sam rekao, to barem među pristojnim ljudima nije dozvoljeno. Ne možeš vlastitu riječ pogaziti, a kamoli onda još odigrati nešto prljavo u kontinuitetu protiv ljudi koji su ti nešto omogućili”, rekao je Čačić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.