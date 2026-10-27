Cementara tvrtke "Nexe" ispunila obveze oporabe neopasnog otpada iz Gospića

Iz tvrtke su priopćili kako je riječ o otpadu kojem je bilo moguće sigurno pristupiti i za koji su provedene sve propisane analize, dok preostalom dijelu otpada, koji se nalazi u zatvorenom dijelu lokacije PPK Velebit trenutno nije moguće sigurno pristupiti, zbog čega je prethodno nužno osigurati uvjete za siguran pristup.