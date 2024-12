Čemu će služiti novi sustav koji se uvodi na hrvatske ceste?

Podijeli :

Robert Anić/PIXSELL/ilustracija

Ovih dana je objavljeno da su Hrvatske ceste raspisale javni natječaj vrijedan 760.000 eura za ugradnju RFID oznaka na prometne znakove.

Nakon odabira izvođača, RFID oznake (Radio-frequency identification) bit će tijekom 12 mjeseci postavljene na 23.585 prometnih znakova na državnim cestama u Hrvatskoj.

Uskoro velika novost na cestama diljem Hrvatske

Time će biti omogućeno očitavanje podataka iz vozila u vožnji te unaprijeđen nadzor i održavanje prometne signalizacije na državnim cestama.

Očitavanje prometnih znakova

“RFID oznake, koje koriste radio valove za prijenos podataka, postavljaju se na prometne znakove kako bi omogućile njihovo automatsko očitavanje iz vozila u vožnji. Nova tehnologija omogućit će precizno praćenje stanja prometnih znakova, olakšati redovito ažuriranje baze podataka i smanjiti potrebu za ručnim pregledima na terenu”, piše u natječajnoj dokumentaciji.

U istoj se dodaje da će vozila opremljena RFID čitačima i GPS uređajima prolaziti državnim cestama i bilježiti lokaciju, šifru, fotografiju i stanje svakog prometnog znaka.

No, u toj vijesti ostalo je pomalo nejasno hoće li se i na koji način tim sustavom služiti samo službe za održavanje cesta ili i vozači.

Upozorenje na oštećene ili uništene znakove

Prometni stručnjak Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu kaže da je sustav namijenjen prvenstveno ophodarskim službama na cestama, ne i vozačima.

“Riječ je o malom čipu, transponderu, koji se postavlja na prometni znak tako da se iz daljine, iz ophodarskog vozila u vožnji, može očitati identifikacijska oznaka pojedinog znaka”, pojašnjava.

Na pitanje čemu to služi, Ševrović podsjeća da svake godine u Hrvatskoj mnogo prometnih znakova biva uništeno, oštećeno pa čak i ukradeno.

“Ophodarska služba mora nekoliko puta dnevno, tjedno ili mjesečno prolaziti cestama i provjeravati jesu li svi prometni znakovi tamo. U ovom slučaju ophodarsko vozilo imat će uređaj za očitavanje tih znakova koji će upozoriti ako je neki znak oštećen ili nedostaje. Taj čip koji će biti ugrađen na prometni znak radiovalovima će vratiti svoju identifikacijsku oznaku. Slična je stvar kao ENC, samo što se ovdje radi o pasivnom sustavu koji nije u pokretu. Neće se dobiti podatak o vrsti znaka, nego samo njegov identifikacijski broj koji onda treba povezati s bazom podataka”, kazao je.

“Sustav zasad nije predviđen za vozače”

Najjednostavnije rečeno, ako negdje uz cestu nedostaje neki prometni znak, sustavu će preko RFID oznake biti dojavljeno da ga nema.

“Ophodarsko vozilo imat će čitač na kojemu će vidjeti da nedostaje neki znak koji je oštećen ili savijen od udarca vozila ili ga je netko iščupao i odnio. To je poput barkoda, samo što za očitavanje barkoda morate doći blizu njega, a ovaj se očitava s veće udaljenosti i iz vozila u pokretu. A ako se, primjerice, tijekom očevida neke prometne nesreće treba utvrditi je li u trenutku nesreće na tom mjestu bio postavljen znak ili nije, to će se provjeravati s ophodnjom ceste”, kaže Ševrović dodajući da će to pridonijeti sigurnosti prometa.

Također ističe da bi, teoretski, jednoga dana i autonomna i neka druga vozila mogla imati uređaje za očitavanje tih znakova.

“Zasad je taj sustav predviđen za one koji održavaju ceste i prate stanje na cestama, a ne za same vozače”, kazao je Ševrović.

