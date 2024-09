Stipo Mlinarić Ćipe o Radićevoj stranci: Napravili su kiks i sad im se rugaju

Podijeli :

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe bio je gost Mašenke Vukadinović u Novom danu.

Butković komentirao uhićenja Šarića i Škorića: Nemojte mi postavljati tako glupa pitanja

Govoreći o uhićenjima HDZ-ovaca, Mlinarić kaže kaže kako postoji sumnja da negdje cure informacije i da je i DP bio za sazivanje tematske sjednice. “Ne treba, kao oporba, unaprijed donositi i zaključke i osude. Što će nam onda tematska sjednica? Treba saslušati i glavnog državnog odvjetnika i ministra pravosuđa, treba vidjeti što se događa”, govori.

Što se tiče slučaja HDZ-ovog gradonačelnika Otoka Josipa Šarića, Mlinarić navodi kako je sadašnji ministar poljoprivrede Josip Dabro i ranije ukazivao na okolnosti koje se događaju u Otoku, a i bivši zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić upozoravao je na Šarića. “DP je tu vrlo jasno ukazivao na neke anomalije koje su se događale. Mi smo otvoreni da se i danas održi tematska sjednica i donesu se zaključci, a ne da se donose zaključci unaprijed. Što će nam onda tematska sjednica?”, pita se.

Mlinarić kaže kako je DP desna opcija koja je ušla u izvršnu vlast i da imaju nultu stopu tolerancije na korupciju, baš kao kad su bili i u oporbi. “Prvi smo podržali ovu tematsku sjednicu, nemamo ništa protiv da dođu ljudi u Sabor i odgovore na pitanja koja cijelu javnost zanimaju”, kaže.

“Ljevica se okomila na Šipića”

Šipić o svađi s Orešković: Njen nastup je bio omalovažavajući, a moj odgovor ljudski, ne politički

Osvrnuo se i na sukob ministra demografije Ivana Šipića i saborske zastupnice Dalije Orešković. Kaže da se ljevica okomila na Šipića. “Jako puno ih se okomilo na ministra demografije, ne čudi me to. Njima smeta obitelj, smeta im to ministarstvo koje vide kao crvenu krpu. To ministarstvo je ključno ministarstvo hrvatske države i opstanka hrvatskog naroda. Šipić je jedan pošten i čestit čovjek koji svim srcem radi ovaj posao. Vidim da mu prigovaraju i za savjetnike. Čovjek još nema ni prostor, to je novo minsitarstvo. Prozivaju ga jer je uzeo četiri savjetnika. Pa uzeo je tri sveučilišna profesora demografa, to ne mže napraviti jedan čovjek, to ministarstvo će nadživjeti i Šipića kao ministra i DP kao stranku i sve druge stranke. To je ključ opstanka države, tu treba biti uključeno i drugih pet šest ministarstava i bit će uključeno”, govori Mlinarić.

Dodaje kako Šipić nije kao oni koji ga napadaju. “Vjerujte, znam da može puno podnijeti, veliki je radnik, nema veliki ego i siguran sam da se zna okružiti pametnim obrazovanim ljudima, a ne da uhljebljuje ljude i nešto drugo radi. To sigurno neće raditi”, kaže.

Predsjednički izbori

Mlinarić smatra kako ne smije biti mjesta osobnim sukobima premijera i predsjednika Republike. “Vidim da Milanović sad kobajagi piše pisma, a što je bilo prije dvije godine? Mislim da tek poslije izbora, tko god pobijedio na njima, mora biti ta suradnja što se tiče diplomacije, vojske… Mora biti suradnja između predsjednika i Plenkovića. Mora se spustiti ego i raditi za korist države”, govori.

Otkriva i kako se u DP-u razmatralo kojeg bi neovisnog kandidata mogli podržati te da Marija Selak Raspudić i Tomislav Jonjić nisu tražili podršku Domovinskog pokreta pa su odlučili podržati Dragana Primorca koji jest. “Procijenili smo da on ima najveću šansu da uđe u drugi krug i pobijedi u predsjedničkoj utrci. On je nestranački čovjek i ima najveću šansu. Mogli smo nepodržati nikoga, ali ovo je korektno što se tiče koalicije koju smo sklopili. Ovo je desna vlada i mislim da je korektno podržati kandidata kojeg je podržao HDZ, on je neovisni kandidat”, objašnjava Mlinarić.

“DOMiNO – razbijači desnice”

Osvrnuo se i na osnivanje nove stranke, DOMiNO koju su osnovali nezadovoljni bivši članovi DP-a.

Radić odgovorio LGBT udruzi: Krivo im je što će ovaj naziv zadominirati prostorom, a ne njihov

“Vidim da su napravili kiks i da im se rugaju iz udruga. Članova će imati koliko ima i kockica u onoj dječjoj igri. Vidi se i kod izbora imena da su falili”, kaže.

“Mario Radić je u DP-u htio igrati Monopol, ali nije uspio. Najbolje mu je da igra “Čovječe ne ljuti se”, ponovio je Mlinarić doskočicu koju je već ranije koristio govoreći o novoj stranci bivših kolega. Dodaje da je Radić razbijač desne opcije. “Htio je razoriti desnu stranku koja je prvi put u RH ušla u Vladu, preuzela odgovornost za tri minsitarstva. Kad u to nije uspjelo, osniva stranku samo da razbija tu desnu scenu”, govori ponavljajući da je Radić “razbijač hrvatske desnice”.

“Ako su oni (Radić i Peternel, op.a.) spasitelji desnice, nema od toga ništa, to će biti na marginama”, kaže.

