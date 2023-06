Čović: Oslobodimo se traganja za nečim što nismo ostvarili u ratu i uspjet ćemo

Podijeli :

Denis Kapetanovic/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je u petak kako vladajuća koalicija u toj zemlji uspostavljena nakon izbora 2022. godine ne funkcionira dobro zbog čega trpe reforme koje su nužne za napredak na europskom putu.

Čovićev HDZ zajedno s Narodom i pravdom (NiP), SDP-om BiH te Našom strankom (NS) i Savezom nezavisnih socilademokrata (SNSD) čini koaliciju koja je na vlasti na razini države dok je u Federaciji BiH taj savez sklopljen između HDZ-a i tri stranke bošnjačko-građanskog bloka.

Čelnici tih stranaka uporno tvrde kako novo Vijeća ministara BiH radi dobro, a suradnja među ministrima je znatno bolja nego u prošlim sazivima no u državnom parlamentu do sada nije usvojen niti je bio na razmatranju nijedan zakon na kojemu kao reformskom inzistira Europska komisija, posebice nakon što je BiH u prosincu prošle godine dobila status kandidata za članstvo u EU.

Parlament Federacije BiH istodobno nije održao niti jednu sjednicu od kraja travnja kada je imenovana nova entitetska vlada.

U intervjuu za agenciju Fenu Čović je konstatirao kako su novu vlast blokirale “kratke krize” ne komentirajući pri tom teme oko kojih se partneri ne slažu, a potvrdio je i kako vladajuću koaliciju na razini Federacije održava tek “tanka” parlamentarna većina.

Pojasnio je kako i međunarodna zajednica očekuje da se nešto napokon počne raditi pa je najavio kako će se zaostak u donošenju zakona i provedbi reformi pokušati postići do kraja srpnja do kada bi u proceduri usvajanja trebalo biti četiri ili pet važnih zakona. Do kraja listopada bi pak, kako kaže, morala biti dovršena i reforma izbornog sustava.

“Čini mi se da još nije kasno, ali ostalo nam je još samo mjesec dana”, kazao je Čović.

Pozvao je sve političare da izbjegavaju izazivanje stalnih kriza koje samo odvlače energiju od bitnih pitanja jer će u protivnom zemlja opet zapasti u blokadu u kakvoj je već bila.

“Ako se oslobodimo potrebe da još tragamo za nečim što nismo ostvarili u ratu, onda ćemo uspjeti. A ako netko još mašta da mu je ostalo nešto neostvareno iz tog vremena pa da sad to drugim sredstvima napravi, samo ćemo se valjati u blatu i tada, bojim se, nitko neće imati razumijevanja za nas”, kazao je Čović.

