Pogledajte koje su neočekivane stvari otkrivene na potopljenom Titaniku

Iako je RMS Titanic potonuo 14. travnja 1912., ostaci broda nisu otkriveni sve do 1985. na dnu oceanskog dna u blizini obale Newfoundlanda u Kanadi.

I dok je veći dio broda prirodno propao stojeći pod morem desetljećima, ronioci su ipak uspjeli spasiti i sačuvati mnoštvo nevjerojatnih predmeta.

Violina na kojoj se sviralo dok je brod tonuo

Iako stara violina pronađena među olupinama Titanica nije nužno šokantna, njezina pozadinska priča jest. Prema CNN-u, raspadajuća violina bila je upravo ona koju je vođa benda Wallace Hartley koristio za sviranje pjesme “Nearer, My God, to Thee” dok je brod tonuo. “2006. godine oštećena violina pronađena je na tavanu kuće u Britaniji. Autentičnost je potvrđena testiranjem naslaga slane vode, navodi se u izjavi koju je objavio Henry Aldridge and Son, koji je bio domaćin aukcije u Wiltshireu u Engleskoj. Violina bio je ukrašen ugraviranom srebrnom pločom koja ga je povezivala s Hartleyjem”, objasnio je CNN. Prodana je za 1,5 milijuna eura tijekom aukcije u Velikoj Britaniji 2013., što je najveći iznos ikada plaćen za artefakt Titanika, prenosi Bestlife.

Parfemska ulja

Kad se kemičar njemačkog podrijetla Adolphe Saalfeld ukrcao na Titanik, sa sobom je ponio torbu punu različitih uzoraka bočica parfema i svi su pronađeni u olupini broda. Saalfeld, putnik prve klase, namjeravao je otvoriti vlastitu trgovinu mirisima u Americi – san koji nažalost nikada nije ostvario.

Jelovnik posljednje večeru na brodu

Jelovnik posljednjeg obroka koji je na Titanicu poslužen putnicima prve klase prodan je na aukciji 2012. za 76 tisuća eura. Obrok je poslužen istog dana kad se brod sudario s ledenjakom, a sadržavao je nekoliko slijedova, uključujući “jaja Argenteuil, juha od piletine s porilukom i piletina a la Maryland”.

Džepni sat koji je stao u trenutku kada je potonuo

Džepni sat jedne od žrtava brodoloma bio je još jedan artefakt pronađen u olupini Titanica. Zahrđali sat bio je u vlasništvu putnika Johna Chapmana, koji je putovao sa suprugom Lizzie. Ono što ovo čini tako jedinstvenim je činjenica da je doslovno zamrznuto u vremenu. Sat je zapeo u 1:45 ujutro, što je otprilike vrijeme kada je brod potopljen.

Ključevi koji su se koristili za pristup svjetiljkama za čamce za spašavanje

Ključevi izvađeni iz olupine nisu samo bilo koji stari ključevi. Koristio ih je član posade Samuel Hemming dok je brod tonio kako bi otključao vrata iza kojih su čekale zalihe lampiona za čamac za spašavanje. Sami ključevi igrali su ulogu u cijeloj priči jer su korišteni u posljednjim očajničkim satima. Naime, Hemming je primio osobnu naredbu od kapetana Edwarda J. Smitha, dok je brod tonuo i postalo je očito da je sve izgubljeno, kako bi se osiguralo da su svi čamci za spašavanje opremljeni svjetiljkama.

Zviždaljka koja je pripadala jednom od herojskih časnika

Harold Lowe bio je peti časnik na Titanicu koji je zapovijedao Titanicovim čamcem za spašavanje 14 i izvlačio preživjele iz ledenog oceana. Među Loweovim stvarima koje su vraćene bila je i zviždaljka s ugraviranim natpisom “Lieut. H.G. Lowe RNR” (Kraljevska pomorska rezerva). Bio je jedan od četiri časnika koji su preživjeli katastrofu.

“Najvrjedniji kreker na svijetu”

Kada je 2015. godine prodan za 21 tisuću eura,prozvan je “najvrjednijim keksom na svijetu”. Kreker je bio dio pribora za preživljavanje i spasio ga je James Fenwick, putnik na Carpathiji koja je pokupila preživjele s Titanica. Fenwick ga je čuvao u omotnici s originalnom oznakom ‘Pilotski biskvit s Titanicovog čamca za spašavanje, travanj 1912’.

