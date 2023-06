“Katastrofalna implozija Titana”: Koja je razlika između implozije i eksplozije?

Podijeli :

Petero ljudi na nestaloj podmornici Titan poginulo je u "katastrofalnoj imploziji", rekao je dužnosnik Obalne straže u četvrtak, čime je okončana golema potraga za plovilom izgubljenim tijekom putovanja do Titanica.

Što je implozija?

Kada se pritisak nakupi unutar zatvorenog prostora, on se gura prema van kao eksplozija. To je najlakše objasniti na primjeru balona. Kada dođe do pretjeranog napuhivanja balona, u jednom trenutku materijal više ne može podnijeti pritisak i on iskoči, odnosno eksplodira, objašnjava AS.

Suprotno vrijedi za spremnike kod kojih prevelik pritisak koji ne može podnijeti gura iznutra i tada dolazi do implozije. Nastavnici prirodnih znanosti često znaju provoditi eksperiment kako bi pokazali ovaj učinak. Radi se o eksperimentu u kojemu se zagrijava prazna limenka soka. Nakon toga limenku stavljaju u tekućinu za zamrzavanje, pri čemu je otvor okrenut prema tekućini. Tada dolazi so sloma limenke na način da izgleda kao da se limenka ztdrobila.

Dakle, implozija je proces suprotan od eksplozije. Kod implozije se objekt iznenada, nasilno i burno urušava. Implozija je naglo smanjenje obujma tijela zbog gubljenja unutrašnjeg tlaka, obično praćeno praskom.

Što bi moglo izazvati imploziju Titana?

Stručnjaci kažu da je Titan trebao moći izdržati pritiske na dubinama na koje je trebao ići u ovoj ekspediciji, a tvrtka je ocijenila da može doseći dubine od otprilike 13.000 stopa, ili 4.000 metara.

Međutim, plovilo nikada nije certificirala kvalificirana treća strana, a David Lochridge, direktor pomorskih operacija u OceanGate Expeditions, 2018. je upozorio na moguće sigurnosne probleme s podmornicom.

Lochridge je “naglasio potencijalnu opasnost za putnike Titana jer je podmornica dosegla ekstremne dubine“. Rekao je da su njegova upozorenja ignorirana te je sazvao sastanak sa šefovima OceanGatea, ali je otpušten.

Nakon što je te godine napustio tvrtku, u sudskom postupku u pravnoj borbi između njega i bivšeg poslodavca pokazalo se da je vidikovac za Titan bio certificiran samo do 1300 metara. To je manje od trećine onoga što bi bilo potrebno da se stigne do Titanica.

