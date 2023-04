Crkva u Slavoniji upisala se na nekretnine građana

Podijeli :

PIXSELL/Slaven Branislav Babic - Ilustracija

Kao bomba nedavno je u Slavonskom Brodu odjeknula vijest da se Župa Gospe Brze Pomoći upisala na nekretnine građana i pravnih osoba diljem grada. Slučaj nije jednistven u Hrvatskoj i posljedica je neobjašnjivo dugotrajnih postupaka povrata imovine oduzete u komunizmu. I dok iz župe preko odvjetnika poručuju da nitko neće ostati bez zakonito stečene imovine - građani su postupkom šokirani i povrijeđeni.

“Ja sam uznemiren. Meni je u kuću donesen nemir”, kaže Josip Dokuzović, Slavonski Brod, piše HRT.

Stigao je s rješenjem Zemljišno-knjižnog odjela. Na kuću u kojoj s obitelji živi više od šest desetljeća, zabilježbu je stavila župa Gospe Brze Pomoći.

I ne samo na njegovu. Oko 40 čestica ili više od 80 tisuća četvornih metara na području Slavonskoga Broda obuhvaćeno je postupkom povrata imovine. Župi je oduzeta u komunizmu.

“Postupak je započeo 1997. godine kada je donesen zakon. Tada je župa poslala svoj zahtjev koji se rješavao 23 godine, ali nije završen”, rekao je Tomislav Delač, Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Njegov ga je odjel, kaže, naslijedio i u posljednje tri godine ubrzao.

“Postupak je trebalo evidentirati i zabilježiti puno prije i jedini tko će trpjet štetu tog propusta to je župa, jer do puštanja zabilježbe spora do konca prošle godine nastao je brojni promet nekretnina koje su predmet povrata i koje nikad neće moći biti vraćene”, rekao je Marko Andrijanić, odvjetnik Župe Gospe Brze Pomoći, Slavonski Brod.

Ali svi koji su svoje nekretnine stekli zakonito, uvjerava, mogu biti mirni.

“U svakom pojedinom slučaju gdje je očigledno da se naturalni povrat ne može ostvariti, tražit će se brisanje zabilježbe i prije odluke o pravu na naknadu”, rekao je Andrijanić.

“A crkva će naći neke druge mehanizme i načina da se namiri. Vjerojatno putem Vatikanskih ugovora na način da dobije neko zamjensko zemljište ili da dobije određeno obeštećenje u novcu od strane države”, dodao je Delač.

Josip je među onima koji su na crkvenu zabilježbu uložili prigovor.

“Mi smo najnormalnije to kupili i uživali. Ja 60 godina neki i više”, kaže.

Mnogo toga bit će jasnije nakon prvog ročišta. Ali odgovor na ključno pitanje: zašto spor, ma koliko kompleksan bio, traje više od dva desetljeća, nažalost nećemo saznati.