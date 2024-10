Dio Hrvatske pod crvenim Meteoalarmom: DHMZ upozorava na moguće poplave, evo gdje je najgore

Podijeli :

Hrvatsku u petak očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom osobito u prvom dijelu dana, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), dodajući kako će se najviše dnevne temperature kretati od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 23 Celzijeva stupnja.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i bura, na južnom dijelu jugo.

Za dio Hrvatske na snazi je crveni Meteoalarm. U gospićkoj regiji očekuje se mjestimice obilna kiša te su moguće urbane i bujične poplave.

“Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima”, upozoravaju iz DHMZ-a.

Zbog jake bure uključen je crveni Meteoalarm i za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te velebitski kanal. “Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.”

Hidrološki izvještaj

Porastao je vodostaj nekih rijeka tijekom noći. Hrvatske vode objavile su da je vodostaj Korane porastao na 700 cm u 7 sati, a Kupa je na 752 cm što znači da je vodostaj toliko visok da se uvode izvanredne mjere za Kupu.

“Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Zapeć su u opadanju s tendencijom porasta. Nizvodno do Jamničke Kiselice vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom porasta. Vodostaji su u domenama od niskih do visokih voda”, navodi Sektor za hidrologiju DHMZ-a.

Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domenama srednjih i srednje niskih voda. Vodostaji Save do Crnca su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno do Slavonskog Kobaša vodostaji su u opadanju s tendencijom porasta.

Vodostaji Une su u blagom opadanju s tendencijom porasta. Očekivani vrh vodnog vala U Hrvatskoj Kostajnici moguć je u subotu kada bi vodostaj mogao dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplava.

Nastavak obilnih oborina tijekom dana, noći i sutrašnjeg prijepodneva na području Gorskog kotara, Like, duž cijelog Jadrana i njegove unutrašnjosti i dalje može uzrokovati pojave bujičnih i urbanih poplava. Poseban naglasak je na bujičnjacima – npr. Otuča, Lika, Gacka, bujice zadarskog područja i sl.

Dosadašnja akumulacija oborina i prognoza novih oborina na navedenim područjima i područjima u gornjem toku rijeke Save uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeka od kojih su neke već ušle u značajnije mjere obrane od poplave.

Na slivu rijeke Kupe i njenih pritoka (Dobra, Mrežnica, Korana, Glina) visoki vodostaji potrajat će i sljedećih dana. Vrh vodnog vala rijeke Kupe u Karlovcu moguć je krajem sutrašnjeg dana kada bi mogao dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplave. Dosadašnja i očekivana oborina nastavljati će uzrokovati brzi porast vodostaje Save te na njenim ostalim pritocima u gornjem dijelu sliva (Sutla, Krapina, Lonja, Bregana).

