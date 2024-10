Dalija Orešković: Kad smo mi to NATO-u rekli ne?!

Podijeli :

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća Mašenke Vukadinović u Novom danu N1 televizije.

U Saboru je odgođeno za danas planirano glasanje o NATO-ovoj aktivnosti NSATU. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je rekao da se glasanje odgađa kako bi oporbi dao još jednu priliku da razmisle o ovoj temi i izaberu pravu stranu. Sudeći po izjavi koju je predsjednik Vlade jučer dao, ova tema bit će još dugo vremena u eteru.

“Šteta što je već prešao s one strane racionalnosti i nema kapacitet slušanja. Da je slušao raspravu i ono što smo govorili bilo bi mu jasno da nikakvi predstavnici NATO saveza neće promijeniti naše stavove i da je jedan od ključnih problema sam Andrej Plenković. Ako smo i danas ‘blentave mutave šuše koje trebaju mućnuti glavom’, kako može očekivati da ćemo promijeniti mišljenje?”, pita se Orešković.

Jandroković potvrdio: Odgođeno glasovanje za misiju NSATU Plenković: “Pružit ćemo još jednu šansu opoziciji da malo promisli”

“Politički sukob je stvorio Andrej Plenković i HDZ. Da, bilo je previše laži i manipulacija, ali stvorili su ih upravo HDZ-ovci. Rat protiv hrvatske države vodi Plenković, a kad se razotkrio, doživio je težak politički poraz i mora ga prihvatiti. On je doživio jedan politički nokaut. Te laži i manipulacije HDZ-a u cilju porobljavanja države idu i dalje”, govori Orešković. Dodaje kako Plenković želi prikazati da oporba želi izvesti RH iz NATO-a i da su rusofili i Putinovi igrači.

“Kad smo mi to NATO-u rekli ne”, pita se Orešković i nastavlja kako je “problem HDZ-a to što nisu u stanju saslušati nekoga” te da “za njih nema dijaloga”.

“Očito su oni dio opozicije kupili pa su mislili da će postupnim kupovanjem doći do 2/3 većine, zato Plenković sad odjednom kaže da nisu svi rusofili. Podrška NATO misijama nije upitna, došlo je do različitih političkih stavova”, govori Orešković i pita zašto se ne glasa o ostalih 12 misija koje nisu sporne.

Kaže kako misli da je HDZ računao na neku nategnutu 2/3 većinu, ali da se preračunao. “Čak i da SDP vežemo uz Milanovića, tu su i druge stranke koje imaju vlastite predsjedničke kandidate, Možemo, Most, svi su jasno rekli na kojim pozicijama stoje. Svi smo jasno rekli zašto Plenkoviću nećemo dati zeleno svjetlo za ovu misiju. Andrej Plenković mora otići, on nije svjestan razornog političkog učinka i štete koji radi. Ne može osam godina rovati po Ustavu, odbijati sve oporbene amandmane, ne dopuštati civiliziran dijalog. Međutim, kada je njemu osobno nešto bitno onda se iznenadi – kako sad to, kako nema podrške”, govori Orešković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.