Plenković: “Pružit ćemo još jednu šansu opoziciji da malo promisli”

Za sutra predviđeno glasanje o sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji NSATU odgođeno je, a premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade rekao je da i dalje vidi “potpuno nerazumijevanje” situacije od dijela oporbenih stranaka.

Andrej Plenković je na pressici rekao kako podržava odluku predsjednika Sabora da odgodi glasanje jer “zbog laži koje je plasirao Milanović većina hrvatskog naroda je ostala nedovoljno informirana o jednostavnim, provjerljivim i istinitim činjenicama o jednostavnoj aktivnosti NSATU”.

“Prvo nitko ništa ne govori o ostalim aktivnostima, primjerice sudjelovanju Hrvatske u sklopu NATO borbenih snaga, u KFOR-u na Kosovu, Irak, Irak… Maksimalno do deset ljudi u iduće dvije godine”, nabrajao je premijer aktivnosti u kojima bi mogli sudjelovati hrvatski vojnici. Spomenuo je i borbu protiv ISIL-a, Libanon… “Sve su to aktivnosti koje govore da ovim odlukama Vlada već godinama šalje hrvatske vojnike kako bi pridonijeli miru i sigurnosti u svijetu. Naša politika godinama se svela na rečenicu da smo 90-ih bili primatelj sigurnosti. Mi smo prošli veliku tranziciju da to nevjerojatno iskustvo koje smo nažalost imali zbog agresije velikosrpskom režima u Domovinskom ratu od primatelja sigurnosti dođemo u poziciju pružatelja sigurnosti”, rekao je.

Ponovio je kako je NSATU NATO-ova aktivnost za Ukrajinu, “ne za Australiju, Novi Zeland, Brazil” te kako se ta aktivnost događa izvan prostora Ukrajine. “Pravno mišljenje pravne službe NATO-a je da se time ne ulazi u sukob s Rusijom, da se daje potpora žrtvi agresije, ne postajemo zaraćena strana”, kaže Plenković.

Premijer spominje i vojnu pomoć Ukrajini koja je, kako kaže, bila vrlo konkretna otišla u Ukrajinu.

“Ukrajina nije članica NATO-a, naš vojnik, časnik ili dva, ne idu u Ukrajinu, idu u Njemačku. Naši ljudi idu zbog pružanja potpore. Samo dvoje, ukupno će misija imati više od 700 pripadnika. Razotkrivanje prve velike laži: Nema slanja hrvatskih časnika u Ukrajinu, ne može se dogoditi. Imamo vlastito nacionalno ograničenje, odluku Sabora da hrvatski vojnik sudjeluje u aktivnosti, ali ide samo na teritorij saveznice”, govori.

Časnici za vezu

Ponovno spominje i časnike za vezu i pita se gdje će oni biti. “U Bangladešu? To su logističari koji operativno pomažu da se nešto s mjesta A preveze na mjesto B”, kaže.

“Stupanj manipulacije kojim je nastupio Milanović dovodi nas u poziciju da zajednički i zaključimo da ovo nije zrelo za glasovanje. Pružit ćemo još jednu šansu opoziciji da malo promisli”, kaže dodajući da traže od NATO-a da na sjednicu Odbora dođe zamjenik glavnog tajnika koji će objasniti što je aktivnost NSATU zaista.

“Nalazimo se u situaciji da dio oporbe ne želi dići ruku za nešto samo jer to predlaže Vlada. Ja ne mislim da su svi oni proruski orijentirani, ali ispada tako”, kaže.

“Zamislite da je neki predsjednik iz HDZ-a privremen o zatočio načelnik GS OSRH-a na Pantovčaku i nije ga pustio u Sabor. Pa to bi bio disko. Demonstranti bi očerupali sve paune na Pantovčaku i oslobodili zatočenog načelnika Glavnog stožera. To se ne događa jer on nije iz HDZ-a. Mi ćemo ovo vući do apsurda. Nećemo ovo pustiti. Glasat ćemo kad opozicija razmisli, mućne svojom glavom…”, govori dodajući kako “mi nećemo okrenuti glavu”.

Kaže i kako SDP slijepo slijedi Milanovića pa će kao epilog toga imati svrstavanje na stranu Rusije. “Mi ne želimo da RH bude portretirana kao zemlja koja pjeva rusku pjesmicu. Pa nismo s tim išli na izbore, ne sjećam se ni da je on”, kaže. Dodaje i da su Milanović i Miljenić u eter plasirali narativ koji o Rusiji i Ukrajini govori kao o zaraćenim stranama. “Kad ste to čuli od nas?”, pita premijer.

Plenković: Istjerat ćemo ovo do kraja

Premijer Andrej Plenković poručuje ponovno kako će “ovo istjerati do kraja”.

“Zvat ćemo ljude na sastanak i pitati znaju li što ovdje piše, tko im je objasnio. Ako ne vjerujete nama, možete vjerovati ovima, što Nijemci, Talijani i Španjolci imaju od toga da lažu, pa nisu oni iz HDZ-a. Mi moramo stvari svesti na činjenice, na istinu, a istina je ovo što govorimo. Apeliram na opoziciju, da zbog vlastitog kredibiliteta izaberu pravu stranu. Budu li protiv ovoga i mi ponovno zbog Milanovića ne uspijemo doći do 2/3 većine, to neće biti poraz Vlade, nego njihov poraz i poraz Hrvatske. Oni se sada zalažu da hrvatska sruši svoj ugled u korist Rusije. Da ne biste slučajno mislili da ćemo pristati na tezu ‘lažu jedni, lažu drugi’. Ovdje je ili si na pravoj strani ili nisi. Ne znam nikog razumnog da je protiv ovoga, ne postoji takav. Oni koji su nerazumni i žele lagati hrvatski narod, to je već nešto drugo, to graniči s malicioznim. … Meni se to baš nakon osam godina ne gleda. Što će mi to? Ne borim se ja svaki dan da bi mi netko manipulirao javnošću. Imali smo na nizu portala pitanje jeste li za to da hrvatski vojnici idu u Ukrajini. Kako netko to može pitati? To je neodgovornost, očekujem HND da oštro osudi one koji tako rade. Oni koji tako rade lažu narod. Takvim grubim manipulacijama se utječe na javno mišljenje. Moramo reći dosta lažima. Nećemo odlučivati na temelju laži, nego na temelju istine”, kaže.

Sjednicu Odbora, ponovnu, neće zatvarati za javnost. “Zašto bismo to radili?” pita.

Plenković kaže da su deklasificiranje informacije o časnicima za vezu tražili kako bi sve razjasnili.

“Ja ne uzimam tajne zabilješke i ne lifram ih predsjedničkom kandidatu”, kaže o izjavama Dragana Primorca.

“Oporba ne vidi dobro trenutno, želim im pomoći da otvore oči”, kaže premijer dodajući da će ponavljati. “Onaj tko uporno pada ispit mora ići na repeticije”, kaže.

“Ako je njihova logika strah za hrvatskog časnika, je li ih strah da pogine u Libanonu, u Iraku, tamo gdje je bilo kakvo oružje”, pita se Andrej Plenković.

Na pitanje što će točno hrvatski vojnici radili u misiji NSATU, Plenković kaže: “Što će raditi dva logističara u nekoj vojarnoj u Njemačkoj. Što će raditi, rješavati križaljku? Što rade logističari? Sigurno neće gledati koliko tko ima cigareta”, govori.

Kad je sljedeće glasovanje? “Vidjet ćemo, kad ovi shvati. Oni govore da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, a neće. Kad oni shvate, ali ne zahvaljujući nama, mi slabo govorimo hrvatski… Ako ne vjeruju dokumentu na stranicama Vlade, vjerovat će strancu. Ako ne vjeruju ni njemu, reći će da je naš rođak. … Kad se steknu uvjeti, uvjeti se steklu nisu. Držat ćemo to u eteru dok ovi ne shvate da stvarno idu u Njemačku. Ako rat završi i sačuva se teritorijalna cjelovitost Ukrajine, to je sjajno”, govori.

Pita i na kojim su to stranačkim konvencijama odlučili u SDP-u, Možemo i Mostu da će raditi kontra interesa Hrvatske. “Na kojim su to stranačkim tijelima odlučili biti kontra podrške žrtvi koja se zove Ukrajina i za agresiju. Znate kako mi donosimo odluke? Pogledamo proceduru, kažemo da je to bivši predsjednik Milanović prihvatio to, ne postoji nikakav trag da se protivio, on je prihvatio aktivnost koja se zove Sigurnosna potpora i osposobljavanje Ukrajine. Mi de facto provodimo njegovu političku volju iz Washingtona, da bi on sad nas, rekao meni da mu je ok da ih ide 200 na Kosovo, da ih ide više u Libanon gdje mogu poginuti… Ali ova dva koji idu Hessen, oni ne mogu, uskratio je to bez da je rekao tamo. Imamo potpuno kontradikciju njegovog stava s kojom se mi ne slažemo i želimo da opozicija kaže zbog čega su oni protiv, što će se Hrvatskoj dogoditi ako oni odu tamo. Mi to još nismo čuli. Kako da to shvatimo? Moramo to razjasniti, možemo razjašnjavati još dva mjeseca, nemamo nikakav limit tu”, kaže.

Na pitanja o drugim temama, Plenković kaže: “Ovo je najvažnije.” Dodaje kako nijedan časnik za vezu neće biti iz Hrvatske.

Akcije EPPO-a

Ipak, na pitanja o akciji EPPO-a kaže kako nije bio upoznat s akcijom. “Ne smije nitko nezakonito koristiti sredstva ni europska ni hrvatska”, kaže dodajući kako s glavnom europskom tužiteljicom koja je ovog tjedna posjetila Hrvatsku nije razgovarao o konkretnim predmetima.

Ogromne su kontrole za iskorištavanje europskih sredstava. Premijer kaže kako se malverzacije događaju i u drugim zemljama. “Mi pratimo samo naše malo dvorište. To je prekogranični sport, događa se svugdje, zato i postoje tijela kaznenog progona. Da svi rade po propisu, ne bi postojali”, kaže.

Rast plaća

Plenković na pitanja o prijedlozima sindikata da minimalac raste više nego što je Vlada predvidjela, kaže da je najvažniji osjećaj za realnost. “Kada mi kao Vlada donosimo odluku o povećanju minimalne plaće, onda obavimo konzultacije s više sindikata i s poslodavcima i onda pokušavamo staviti na stol ono što je realno”, kaže.

Dodaje da su mjere kompenzacije poslodavcima promišljenje. “Politika lovljenja koraka je postupak. Hrvatsku smo s prosjeka od 62 digli na 78 od 2016. Nisam to mogao reći nakon 2 mjeseca 2017. Proces dizanja standarda nikad nigdje se nije dogodio preko noći, toga nema. Moramo biti malo strpljivi, trudimo se”, kaže.

Problematični dječak

Na pitanje o slučaju problematičnog dječaka u Zagrebu, Plenković kaže kako pretpostavlja da nije jedini slučaj, ali da je jedini dobio tako veliku pozornost javnosti.

“Razumijem živahnost te dobi, ali postoje očekivanja druge djece i roditelja da dolaze sigurno u školu, žele učiti i napredovati i ne žele da ih nitko gnjavi. Sve službe imaju zadaću da nađu rješenje za ovaj problem koji očito postoji od problema školovanja. Ovo nije prva škola, nego treća. Treba pomoći djetetu o kojemu je riječ i zaštititi ostale. Dvoje ljudi prati đaka, ali sada se dogodila situacija da roditelji negoduju. Ova tijela moraju pronaći rješenje da život ide dalje, a da dijete dobije obrazovanje”, kaže.

Premijer kaže da mu je poznat identitet roditelja. “Mi nećemo govoriti ime i prezime”, kaže Andrej Plenković.

Na pitanje jesu li roditelji i na koji način povezani s Ministarstvom znanosti kaže kako je čuo da se sigurno radi o djetetu HDZ-ovca kojeg država štiti, da je u pitanju dijete dužnosnice iz Ministarstva turizma, da je dijete jedne od najviših dužnosnica u Vladi. “Laž, nije. Količina laži i manipulacija u eteru… Nije dijete dužnosnika, člana Vlada ni nikoga tko radi u državnoj službi nego je dijete svojih roditelja i nema veze s politkom, državom, izgleda da čak nema veze ni s HDZ-om… I mi danima trpimo, ne možemo više doći do istine, nesnosno je to. Ne znam kako je to moguće, da toliko laži s kojima živimo u eteru se pravimo da nisu laži. To nije ok”, kaže.

Bankarske naknade

Banke bi, kaže premijer, trebale voditi računa o naknadama, da one budu prihvatljive građanima. Dodaje i da ne očekuje da rade besplatno.

Prosvjedi umirovljenika

Na pitanja o prosvjedima umirovljenika Plenković kaže kako je Špika svojedobno strastveno najavljivao kandidate HDZ-a za europski parlament. “Mislio sam da je veći i žešći HDZ-ovac od bilo koga od nas. Čini mi se da mu je krivo što je Gabričević išao s nama i izabran je…”, govori.

“Špika je bio naš donedavno. Nitko nas nije s toliko srca opisivao. Mi smo ok, ovo govorim zato što mi je simpatičan”, kaže.

“Ja mislim da je on ljubomoran na Veseljka”, zaključio je Andrej Plenković uz osmijeh.

