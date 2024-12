Orešković: Ako u Ustavnom sudu sjede ovakvi suci, onda taj sud ne postoji

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Dalija Orešković bila je gošća u Pregledu dana. S našim Ilijom Jandrićem je komentirala suce Ustavnog suda koji su u petak navečer, nekoliko sati prije isteka mandata desetorici sudaca, održali sjednicu i produžili sami sebi mandat.

“Sinoć je održana sjednica Ustavnog suda na kojem je bilo prisutno svih 13 sudaca. Dogovorili smo se da nećemo izići u javnost iz razloga da ne bi danas ugrozili imenovanje sudaca. Točna je informacija da je Ustavni sud sinoć s 10 glasova za i tri protiv, usvojio Izvješće kojeg je trebao uputiti hrvatskom Saboru. U Izvješću je konstatirano da zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, zbog nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda kao ključnog ustavnog tijela, zbog toga da se ne bi mogli provesti predsjednički izbori kao i zbog toga što bi objektivni pravni poredak došao u pitanje, Ustavni sud kao čuvar Ustava protumačio Ustav, da bez obzira na tu odredbu, da će nastaviti s djelovanjem do daljnjeg odnosno dok Hrvatski Sabor ne izabere ustavne suce. Dogovorili smo se da to Izvješće nećemo uputiti Saboru ako on imenuje suce”, rekao je o tajnoj sjednici predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

“Puč, ustavni udar, anarhija, uzurpacija ovlasti za koju ne postoji uporište u Ustavu. Meni se čini da je nama prava ustavna kriza i kriza vlasti tek sada nastupila”, komentirala je Dalija Orešković.

Naglašava da bi prisutni na sjednici trebali podnijeti ostavke: “Oni koji su kršili Ustav ne mogu biti čuvari Ustava. Građani imaju pravo na Ustavni sud, ali ako tamo sjede ovakvi suci, tada taj sud ne postoji.”

“Kada sam rekla da imamo krizu vlasti, mislila sam i na taj problem da nemamo institucionalni mehanizam razrješenja ovakvih ustavnih sudaca. Ustav i zakoni vrlo restriktivno definiraju pod kojim uvjetima se ustavni sudac može razriješiti – praktički samo ako postane trajno nesposoban za obavljanje svoje dužnosti”, objasnila je te dodala: “Kršitelje Ustava ćemo imati na funkciji čuvara Ustava sljedećih osam godina.”

Nepojmljivo da se Ustavni suci tajno sastaju

“Meni je bilo nepojmljivo da bi se Ustavni sud tajno sastao, po Ustavu je njihov rad javan”, ističe Orešković.

Dodaje kako je vijest o tajnoj sjednici zvučala apsolutno nemoguće.

“Nikom nije palo napamet da zaustavi proces glasanja dok se ta informacija ne provjeri. Zatim je ubrzano došlo do polaganja prisege kod predsjednika, do kojeg je došla ta informacija kao neki trač pa je on rekao da se nada da je trač, a nikom od onih koji su znali također nije palo napamet da kaže da je sve zapravo istina”.

