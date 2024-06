Darko Milinović novi je gradonačelnik Gospića: “Neka Petry pije normabele”

Podijeli :

Nikola Mraovic/PIXSELL

Darko Milinović, predsjednik stranke LiPO i svojedobni ministar zdravstva u vladi Ive Sanadera, novi je gradonačelnik Gospića.

Prema neslužbenim rezultatima sa svih 29 biračkih mjesta, Milinović je u drugom krugu pobijedio svog protukandidata Josu Vrkljana (HDZ) s 53,2 posto glasova birača koji su pristupili glasanju.

“Prezadovoljan sam ovom pobjedom. Ovo je poruka onima koji se služe lažima – u laži su kratke noge. Ovo je Gospić!”, rekao je vidno zadovoljni Milinović za RTL.

“Mi dolazimo iz sličnog političkog miljea, ali iz ljudskog – totalno različitih. Kad se sjetim onog cirkusa s testiranjem na droge, pa priča da ja imam nešto protiv glasača iz srpskih naselja, to je moralo uroditi pobjedničkim rezultatom. Pitali su me hoće li mi trebati normabel, neka idu sad kod Ernesta Petryja i neka on pije normabele”, dodao je Milinović.

Upitan hoće li naći dovoljno partnera u gradskom vijeću za izglasavanje proračuna, Milinović odgovara: “Moji partneri su Gospićanke i Gospićani. Proračun najavljujem u narednih mjesec dana”, rekao je.

