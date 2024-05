Davor Dretar ulazi u novu Vladu, bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Pjevač, voditelj i donedavni saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele bi trebao biti novi državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

To ministarstvo je po koalicijskom sporazumu pripalo Domovinskom pokretu i od ovog tjedna ga vodi Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

DP-ovci “na nogama” nakon govora SDSS-ovke u Saboru. A sve je počelo s – Baby Lasagnom

“On je izrazio želju za tim, opcija je, ali u stranci još nismo donijeli konačnu odluku”, rekao je sugovornik iz Domovinskog pokreta za 24 sata.

Dodaje i da zamjenik predsjednika stranke Mario Radić gura Dretara i definitivno ga hoće ubaciti u neko ministarstvo. Dretar je nosio listu Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, lista je prešla prag od pet posto, ali to nije bilo dovoljno za novi saborski mandat pa mu se zato kao istaknutom članu sa sjevera Hrvatske sprema nova funkcija u Vladi. Radić se nije javio to potvrditi niti opovrgnuti. Iz vrha HDZ-a na pitanje o Dretaru i hoće li na to pristati daju kratki odgovor da se o državnim tajnicima još nije razgovaralo. Dretar ima srednju stručnu spremu i službeno zvanje mu je “stručni radnik za televiziju i film”.

Sam Dretar nam je rekao da ne može komentirati tu informaciju, niti je potvrditi niti opovrgnuti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.