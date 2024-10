Stier: Moja najveća kritika Milanoviću je…

Podijeli :

Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao ukrajinski plan pobjede i NSATU misiju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je ukrajinski plan pobjede u pet točaka, a jedna od njih je članstvo u NATO savetu. Stier je komentirao koliko je to realno.

“Perspektiva za članstvo je otvorena za Ukrajinu, ali prvo treba završiti rat, a za to je potrebno da Rusija prihvati da više ne napada Ukrajinu. Rat bi se mogao sutra završiti da Vladimir Putin to odluči”, rekao je Stier.

“Ideja je dovesti do toga da Putin pristane na tu ideju da dođe do mira, a za to Ukrajina mora imati što jaču poziciju da bi Moskvi bilo jasno da vojnom silom neće te ciljeve ostvariti”, dodao je.

“Ključevi su u Moskvi…”

Podsjetio je da je ruski glavni cilj bio u nekoliko dana zauzeti i vratiti Ukrajinu u ono što nazivaju ruski svijet.

“To se nije dogodilo, ali Rusija i dalje ima taj cilj. Kad bi odustala od toga, kad bi vidjela, a polako mislim da je jasno da to neće moći ostvariti, da se stvore uvjeti za prave sadržajne mirovne pregovore”, kazao je Stier.

“Ključevi toga su u Moskvi, oni su pkrenuli rat, oni ga mogu zaustaviti”, dodao je.

Naglašava da Ukrajina treba biti u što boljoj poziciji što se nastoji postići kontinuiranom zapadnom pomoći i podrškom.

NSATU misija

Osvrnuo se na NSATU misiju koja je postala nova točka prijepora između Banskih dvora i Pantovčaka. Naime, predsjednik Zoran Milanović navodi da će se hrvatski vojnici slasti u Ukrajinu, a premijer Andrej Plenković tvrdi da će u okviru NSATU misije hrvatski vojnici biti na teritoriju NATO-a, u Njemačkoj.

Stier kaže da je Milanović plasirao lažnu informaciju i da se tako htio postaviti “kao čovjek koji će tu opasnost, da naša vojska ide u Ukrajinu, spriječiti i tako dobiti političke bodove”. Naglašava da je to netočna informacija te da “nije bilo niti će biti u planu da se hrvatski vojnik uputi u Ukrajinu”.

“Ni hrvatski vojnik ni NATO savez ne želi biti u izravnom sukobu s Rusijom, da, podržati Ukrajinu, ali Ukrajinci su ti koji brane zemlju, a saveznici daju potporu”, kazao je Stier.

“Ključ problema je što se plasirala netočna informacija da se dobiju politički bodovi u kampanji, loše je kad se zbog kampanje i vanjska politika i ugled Hrvatske stavlja na kocku”, dodao je.

Stier se ponovno osvrnuo na Milanovića i njegovu ulogu kao predsjednika države. “Ustav predviđa da predsjednik bude iznad stranačkih sukoba, moja najveća kritika Milanoviću je što se ne ponaša kao predsjednik, ne stavlja se iznad, nego sebe pozicionira kao šefa oporbe, time oponira vladi, ali uzurpira i mjesto oporbe i nije ni čudo da ljudi doživljavaju oporbu kao slabu jer je je u sjeni Milanovića.”

