Detalji filmske potjere u Zagrebu: U ukradenom automobilu bježao policiji, nije ga zaustavila ni ograda

Zagrebački su policajci su subotu oko 23.05 sati na području Trešnjevke policijski uočili Volvo zagrebačkih registarskih oznaka koji je prethodno otuđen na području Dubrave.

Vozač automobila odbio se zaustaviti na naredbe policijskih službenika te se vozilom dao u bijeg. Nakon skretanja na Zagrebačku cestu, na križanju s Medarskom ulicom izazvao je prometnu nesreću udarivši vozilom u parkirani automobil, da bi potom uslijed zanošenja vozilom sletio s kolnika te udario u ogradu na Zagrebačkoj cesti koju je probio.

No ni to ga nije zaustavilo nego je nastavio voziti travom, a potom se zbog nastalih oštećenja zaustavio na asfaltiranom parkiralištu. Vozač je zatim izišao iz vozila te nastavio bježati prema Rudeškoj cesti, no policijski službenici s Črnomerca koji su se uključili u potjeru, sustigli su ga na Rudeškoj cesti te su ga vezali i uhitili.

Utvrdili su da se radi o 23-godišnjaku. Zbog ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći vozaču je pružena liječnička pomoć te je hospitaliziran u Kliničkoj bolnici Dubrava, a kvalifikacija ozljeda zasad je nepoznata.

Nakon otpuštanja s liječenja nad njim slijedi kriminalističko istraživanje. Tijekom događaja, lakše je ozlijeđen i jedan policijski službenik.

