Dizel nikad skuplji! Ovo je deset najjeftinijih novih dizelaša u Hrvatskoj

Europska unija najavila je zabranu prodaje novih benzinskih i dizelskih vozila nakon 2035. kako bi smanjila emisiju štetnih plinova. No, nije tajna da su dizelaši već dulje vrijeme "na piku" brojnih ekoloških udruga.

Stoga su mnogi proizvođači automobila odlučili prestati proizvoditi dizelske motore i usmjeriti novac u neke druge tehnologije, kao što su hibridni i električni pogoni. Rezultat toga je da je novih dizelaša sve manje i manje na našem tržištu. Najviše to možemo vidjeti kada su u pitanju manji gradski automobili, odnosno oni najpovoljniji. Tu broj dizelskih modela možemo nabrojati na prste jedne ruke – i to na čitavom europskom tržištu.

No, valja napomenuti kako su nove tehnologije dovele do toga da su mali gradski automobili sada opremljeni i malim benzinskim motorima koji jako malo troše. Najčešće se radi o jednolitrenim motorima od tri cilindra, jačine do 90 konjskih snaga čija potrošnja rijetko kada prelazi šest ili sedam litara na 100 kilometara, a to je u rangu dizela. Govorimo o gradskoj vožnji jer se pri većim brzinama ti mali motori moraju dodatno naprezati što rezultira i većom potrošnjom.

10 najjeftinijih dizelaša

To nas dovodi do toga da onaj tko prelazi 20.000 kilometara ili više godišnje ponovno mora gledati prema dizelskim motorima, a tu mu je izbor sada itekako sužen. Dok ste do prije pet godina za tadašnjih 100.000 kuna mogli pronaći pristojan novi dizelaš, sada na takav scenarij možete zaboraviti. Imate budžet od 15.000 eura? Zaboravite na novog dizelaša jer takvog u Hrvatskoj jednostavno nema.

Za najjeftinijeg dizelaša na hrvatskom tržištu trebat će vam gotovo 19.000 eura, a to je ozbiljna svota novca. Ako ste mislili da ćete za taj novac dobiti barem neki veći i komotniji automobil poput SUV-a, opet ste se prevarili. Najjeftiniji dizelaš trenutno je Renault Clio, izvrstan automobil koji nudi dosta prostora za tu klasu, no za veću obitelj to i dalje nije dovoljno.

Ako pak imate budžet od 20.000 eura i dalje nemamo dobre vijesti. Tada je dizelski Clio vaš jedini izbor jer su svi ostali modeli iznad te granice. Nedavno smo napravili listu od 15 najjeftinijih novih automobila na hrvatskom tržištu, a sada je red došao da izdvojimo samo dizelaše. Odlučili smo se za deset najpovoljnijih jer svi ostali prelaze granicu od 25.000 eura, a to nikako ne možemo nazvati povoljnim. Valja napomenuti da su cijene aktualne u vrijeme pisanja teksta te da su slike ilustrativne naravi.

1. Renault Clio

Kao što smo rekli najjeftiniji dizelaš na hrvatskom tržištu trenutno je Renault Clio koji spada u gradske automobile, ali neka vas to ne zavara jer, primjerice, njegov prtljažnik je među najvećima u klasi, a veći je i od nekih kompaktnih i crossover modela. Clio je već dugo na našem tržištu pa ga ne treba posebno predstavljati. Njegova dizelska cijena kreće od 18.690 eura, a za to dobijete motor od 100 KS i opremu “equilibre” koja nudi čak i 7 inča veliki ekran s multimedijom i opcijama Apple Car Play i Android Auto.

2. Citroen C3

Drugi na ljestvici najpovoljnijih je njegov francuski suparnik Citroen C3 koji starta s cijenom od 20.189,22 eura. C3 je poznat po tome što je najudobniji automobil u klasi, a možemo slobodno reći i najudobniji na ovom popisu. Za nešto više od 20.000 eura dobivate dizelski motor od 100 KS i opremu YOU! koja nudi bijelu boju, zatamljena stakla te tempomat i limitator brzine.

3. Dacia Duster

Za nešto manje od 21.000 eura možete si priuštiti čak i SUV dobrih terenskih sposobnosti. Riječ je o modelu Dacia Duster koja starta s cijenom od 20.750 eura i za to se dobiva provjereni 1.5 dizel od 115 KS i druga razina opreme – Expression. Navedena oprema, među ostalim, nudi 8 inčni ekran osjetljiv na dodir s aplikacijama Android Auto i Apple Car Play, kao i tempomat te aluminijske naplatke.

4. Opel Corsa

Na četvrtom mjestu nalazi se Hrvatima omiljena Opel Corsa čija cijena kreće od 21.918 eura za dizelski 1.5 motor od 102 KS. Cijena uključuje opremu koja se također zove Corsa, a koja donosi i visoki paket sigurnosne opreme sa sustavom koji čak prepoznaje pješake, ali ne i klima uređaj za koji je potrebno nadoplatiti 600 eura.

5. Peugeot 208

Peto mjesto zauzima još jedan gradski model, a radi se o najprodavanijem modelu u Europi prošle godine. Riječ je Peugeotu 208 čija dizelska verzija od 100 KS starta s cijenom od 22.461,34 eura. Za taj iznos ćete dobiti opremu Active koja uključuje i veselu žutu boju (no za bilo koju drugu morat ćete nadoplatiti), zatamnjena stakla, tempomat, ekran od 7 inča te sigurnosni paket.

6. Kia Ceed

Za nešto veći iznos možete dobiti i nešto veći automobil, a radi se o kompaktu Kia Ceed čija je početna cijena za dizel 23.799 eura. Riječ je o 1.6 motoru snage 136 KS i višim paketom opreme LX Urban koja nudi i mnoštvo sigurnosne opreme poput prepoznavanja trake i automatskog kočenja u slučaju opasnosti, ali i automatska duga svjetla.

7. Citroen C3 Aircross

Na sedmom mjestu se smjestio još jedan Citroen, i to model C3 Aircross koji je “veći brat” modela C3 i spada u kategoriju crossovera. Za 23.915,32 eura dobit ćete dizelaš od 110 KS u opremi Feel. Oprema je to koja uključuje bijeli boju, tempomat, ekran od 7 inča, sigurnosni paket i stražnje parking senzore.

8. Fiat Tipo

Talijanski predstavnik Fiat Tipo nalazi se na osmom mjestu najjeftinijih dizelaša. Početna cijena za poznati 1.6 Multijet motor od 130 KS iznosi 24.275 eura. Za tu cifru Tipo dolazi u opremi Monotrim koja daje bijelu boju Gelato, ekran od 7 inča, sustav prepoznavanja vozne trake i sustav prepoznavanja umora vozača.

9. Seat Leon

Jedan od najpopularnijih dizelskih motora, njemački TDI, našao se u top deset najpovoljnijih zahvaljujući jednom – Španjolcu. Riječ je modelu Seat Leon koji se za 24.418,69 eura može dobiti s 2.0 dizelom u nešto slabijoj varijanti od 115 KS. Ta cijena uključuje Style opremu koja pak uključuje crvenu boju (druge se naplaćuju dodatno), sustav za prepoznavanje trake i automatskog kočenja u slučaju opasnosti, ekran od 8,25 inča, stražnje parking senzore i sportske branike.

10. Fiat 500X

Na posljednjem mjestu najjeftinijih dizelaša nalazi se još jedan Fiat, i to 500X. Nije riječ o malenom gradskom modelu 500, nego oznaka X govori da je riječ o crossoveru. Njegov Multijet motor s dizelskih 95 KS može se dobiti već za 24.673 eura ako odaberete opremu naziva 500X. Ta oprema donosi vam crvenu Passione boju, 7 inčni ekran s opcijama Android Auto i Apple Car Play, sustav za prepoznavanje trake, tempomat i limitator brzine.

Dizel za bogate

Sve navedene cijene uključuju PDV i poseban porez na motorna vozila (PPMV), odnosno cijenu do registracije. Nismo u obzir uzimali cijene na akcijama, tako da uz malo sreće možete pronaći i nešto povoljnije modele. Svi najjeftiniji dizelaši dolaze s ručnim mjenjačem, dok verzije s automatikom koštaju više. Važno je i naglasiti kako i ovi motori polako postaju sve rjeđi, te ih uvođenjem novih modela proizvođači polako izbacuju iz ponude. Upravo zbog toga što je većina prestala ulagati u ovu tehnologiju na tržištu su ostali samo provjereni motori koji su već dugo godina na cestama, pa je to bar jedna pozitivna stvar.

Možda ste primijetili da na listi nema Volkswagena, proizvođača koji je tijekom zadnjih desetljeća praktički postao sinonim za dizel motore. Razlog je taj što i oni polako zatvaraju vrata dizelašima. Tako primjerice novi VW Polo dolazi samo kao benzinac, a dizel je moguće odabrati samo od Golfa naviše. Jedini predstavnik legendarnog TDI-ja na listi najpovoljnijih je tako Seat Leon kojeg pokreće poznati dvolitreni turbo dizel.

I dok dizelski motori u malim gradskim automobilima polako postaju prošlost, to ne znači da je ovo njihov kraj (bar dok tako ne kaže EU). Dizel se nudi u brojnim većim automobilima i jačim varijantama, pa čak i u onim najprestižnijim. Na primjer, popularna Mercedesova S klasa koja je predstavljena prije dvije godine i dalje dolazi i s dizelskim motorima. Kada uzmemo u obzir da je cijena litre dizela viša od cijene litre benzina možemo slutiti kako dizel od jeftinog goriva polako postaje gorivo rezervirano za bogate.

