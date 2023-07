Dobronić oštro po Vladi: U punoj mjeri su odgovorni za ovu situaciju

Podijeli :

N1

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić komentirao je štrajk službenika u sudstvu koji je ušao u sedmi tjedan i za koji isključivo odgovornom smatra izvršnu vlast.

“Neće biti nikakvog proširivanja, nego preciziranja. Ako su u pitanju kazneni postupci, precizirat će se da se treba raditi u predmetima koji se dotiču ustavnih prava građana. Ukratko, mi kao sudska uprava smatramo da ovo stanje više nije održivo i da, ako do kraja ovog tjedna Vlada i sindikati ne postignu dogovor, više sudske uprave neće i ne mogu snositi odgovornost za posljedice ovog stanja. Mi smo ocijelnili da sve ovo što Ministrarstvo sada traži i očekuje je prebacivanje odgvornosti za sudove za situaciju za koju je najodgovornije Ministarstvo čiji su potezi i doveli do ovoga”, kaže Dobronić.

Sedmi tjedan štrajka na sudovima: “Možemo ovako dokle god treba” “Prekidamo i hitne poslove, radit ćemo samo na slučajevima opasnima za život”

“Sudski službenici rade za plaće od kojih jedva mogu preživjeti i postali su socijalni slučajevi. Neumjesno je to pokušavati opravdati brigom o statusu sudskhi službenika. Svako pozivanja da se njihov problem ne može riješiti prije problema svih 219 tisuća službenika potpuno promašen i sistemski i suštinski. Oni nemaju nikakve dodatke i u stvarnosti su manje plaćeni od službenika u tijelima izvršne vlasti”, kaže Dobronić dodajući kako se nada i očekuje da će sudski službenici biti odgovorni i da većina njih jest. Vlada je uskratom isplate plaće, kao i ovim navodno slučajnim slanjem interventne policije na službenike, dodatno razjarila sudske službenike i Vlada je u punoj mjeri odgovorna za ovu situaciju i ako se do kraja tjedna ne dogovore sa sindikatima, sudske uprave ne mogu preuzeti odgvoornost”

“Ovo je nedopustivo, sudovi su dovedeni u neodrživo stanje. Prestao je rad u sudu, a sve što se radi se radi zbog osjećaja odgovornosti sudaca i sudskih službenika. Položaj sudova je sad takav da se radi manji nego u Domovinskom ratu”, kaže Dobronić dodajući da je ovo neugodna situacija u kojoj su sudski službenici toliko ljuti da su narušeni i kolegijalni odnosi između zapisničara i sudaca. “Za tu situaciju smatramo odgovornom izvršnu vlast koja ovakvom politikom plaća je dovela sudbenu vlast u stanje nefukcionalnosti. Štrajk je posljedica toga što su kroz dulje razdoblje plaće premale, ljudi su odlazili, nije se reagiralo i ovi koji su ostali rade za dva ili tri suca”, kaže.

Dobronić upozorava da se zapisničare tretira kao pomoćno osoblje, a bez njih se posao ne može odvijati normalno. Kaže i kako je nedopustivo ponašanje izvršne vlasti prema sudstvu.

Sudski službenici su bili i više nego strpljivi i neumjesno je tražiti od njih da to budu još.

“Premijer uopće ne želi razgovarati sa mnom”, kaže Dobronić dodajući da ga je pokušao kontaktirati te da to najbolje govori o odnosu izvršne vlasti prema sudovima.

Šef Vrhovnog suda kaže kako će napraviti sve što može da promijeni ovu situaciju. “Smatramo da racionalno postupanje nalaže svima, naročito Vladi, da izbjegava ovakvu situaciju. Ali, ako je to od strane Vlade već ušlo u sferu iracionalnog… To je preraslo sferu štrajka, to je sad pitanje funkcioniranja sudbene vlasti”, kaže i ponavlja kako sudovi više ne mogu prihvatiti nikakvu odgovornost za ovo što se u sudstvu događa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.