Odvjetnica za N1: DORH ponekad toliko griješi da to može biti samo namjera

Zastupnica stranke Centar i odvjetnica Viktorija Knežević gostovala je u Pregledu dana. S našim Domagojem Novokmetom je razgovarala o situaciji u sudstvu.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ponovno će se pojaviti u Saboru nakon sjednice Odbora za pravosuđe, ovaj put na plenarnoj raspravi o izvješću o radu DORH-a.

Pavasović Visković: Turudić će reterirati. Kad prespava, shvatit će da nema drugog izbora

“Prvi put se pokazalo ono što mi već znamo, a to je da je Ivan Turudić politički kompromitirani državni odvjetnik. Došao je pred Odbor na poziv, kako bi dao odgovore na neka vrlo legitimna pitanja. Umjesto da stručno argumentira, on se upustio u nešto što je apsolutno nedopustivo za jednog državnog odvjetnika, a to je politički duel s Nikolom Grmojom. Time je ušao u političku arenu, a državni vrh bi se trebao toga čuvati”, kazala je.

“Izvješće koje dolazi pred nas nije njegovo prvo izvješće. Ono se odnosi na razdoblje prošle godine kada on još nije bio državni odvjetnik. On bi mogao reći da izvješće nije najbolje te dati korake kako bi to mogao napraviti bolje. To se sasvim sigurno neće dogoditi”, predviđa odvjetnica.

Naglašava da izvješće pokazuje da je statistika procesuiranja i osuđivanja kaznenih djela korupcije u Hrvatskoj vrlo niska, tek 27 posto.

“Rad DORH-a treba biti puno više pod svjetlima reflektora javnosti”

“Postoje slučajevi kada državno odvjetništvo toliko pogriješi u sastavljanju optužnica da to može biti samo namjerno”, ističe.

“Optužnice su vrlo formalna stvar. Može se dogoditi da je netko počinio kazneno djelo, znate koji članak, ali ste pogriješili u optužbi. Sudac, iako je suočen s dokazima da je taj čovjek počinio kazneno djelo, samo zato što postoji formalna greškica, je dužan osloboditi tog čovjeka. I to se događa”, objašnjava pa dodaje: “Mi možemo očekivati da će Turudić prigodničarski procesuirati dva HDZ-ovca, dojaviti im da daju ostavke i da će ih onda 202 pospremiti pod tepih i neće procesuirati.”

