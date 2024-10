Primorac o Milanoviću: On je pitanje nacionalne sigurnosti doveo do sramote

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Kandidat za predsjednika RH Dragan Primorac poručio je da vjeruje u pobjedu na nadolazećim izborima.

Osvrnuo se i na svog protukandidata, aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

“Milanović je šaljivdžija. Prvo se bavio konjima. Govorio je o trojanskom konju pa je govorio kako konje treba osedlati pa je u tom jednom segmentu krenuo kao da se natječe za predsjednika konjičkog kluba, a u zadnje vrijeme bavi se snimanjem videa. Vjerojatno očekuje kad izgubi izbore da mora pronaći drugu karijeru”, kazao je Primorac za RTL.

“Ne mogu posmatrati Hrvatsku kako ona ide nizbrdo. Zoran Milanović nije predsjednik svih građana, on je predsjednik jedne političke opcije”, dodao je, navodeći da se Milanović ponaša kao da je u oprobi.

Primorac je uvjeren da će pobijediti na ovim izborima. “Došlo je vrijeme za novu Hrvatsku – Hrvatsku mudrosti, poštenja, čestitosti, Hrvatsku rada, Hrvatsku bez podjela. Hrvatsku gdje čovjek koji kaže svoje mišljenje neće biti vrijeđan, ali Hrvatsku budućnosti i na kraju hrvatskog predsjednika na koji će hrvatski građani biti ponosni.”

Na pitanje jesu li to ovlasti predsjednika, Primorac je odgovorio: “Ovlasti predsjednika su puno šire od onoga kako se prezentiraju u javnosti. Ako je on faktor stabilnosti, onda predsjednik države u sinergiji radi sa svim političkim subjektima, On je čovjek koji će sjesti za stol sa svima. Vi imate situaciju gdje je predsjednik pitanje nacionalne sigurnosti doveo do sramote.”

