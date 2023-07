“Država treba izračunati jesu li jeftinije odštete ili veće plaće zapisničarima”

Podijeli :

S današnjim danom štrajk pravosudnih službenika i namještenika izjednačio se s do sada najduljim u povijesti, onim u obrazovanju iz 2019., a u N1 Studiju uživo komentirala ga je sutkinja i dopredsjednica Udruge hrvatskih sudaca Tijana Kokić.

U šestom smo tjednu štrajka, 36. danu, no rješenje se ne nazire. Vlada ne popušta štrajkašima koji inzistiraju na većim plaćama koje su sada za početnike oko 500 eura a za one koji imaju desetljeća radnog staža i već su pred mirovinom jedva je 700 eura, poručuju radnici.

Ono o čemu Vlada razmišlja je prestanak plaćanja štrajka, nepopularna mjera kako kaže ministar pravosuđa Ivan Malenica koji traži strpljenje od štrajkaša. Iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) pak apeliraju na premijera Andreja Plenkovića i nude mu rok za dogovor do srijede 12. srpnja. U protivnom, ide se s novim akcijama.

A to bi mogao biti prekid rješavanja hitnih prekida, kako je predsjednica SDLSN-a Iva Šušković najavila. Ali, može li se to?

“Mogu. Štrajk je zakonit, a s druge strane, nije dogovoreno što su hitni predmeti. Tako da mogu prestati raditi bilo što. To bi značilo da, primjerice, u obiteljskom predmetu dijete koje je u domu, ostat će u domu sve dok roditelji ne dođu po njega jer nema sudske odluke koja bi ga tamo zadržala. Imate i pritvorske predmete, imate istrage, sve što je hitno u kaznenom postupku. Sve će stati, potpuna paraliza svih postupaka u pravosuđu”, objasnila je Kokić i dodala:

“Mogu napraviti svoj dio posla, ali ako to moja suradnica ne napravi svoj, ništa nismo napravili.”

Premijer ponavlja da 400 eura veće plaće nisu realne. Dapače, govori u čudnim računicama o tome da su za protekli mjesec štrajkaši dobili 400 eura.

“Gledajte, štrajk je zakonit, štrajkali su i drugi. I dobili su dosta od onoga što su tražili. Da li je tih 400 eura realno ili nije, prosudite sami, posebno jer su drugi dobili više. Uostalom, može li se preživjeti sa 600 eura plaće? Slabo… Premijer ne govori o 400 eura svaki mjesec jer je regres jednokratan, a povišice neće biti svima identične”, tvrdi Kokić.

Radi na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, najvećem općinskom sudu u Hrvatskoj. Štrajk ga je “obezglavio”.

“Trenutno više od 15.000 podnesaka koji su stigli na sud nisu raspoređeni. A tu pričamo samo o onima koji su stigli elektroničkim putem. Da krenemo sutra, ne bismo bili gotovi sa zaostacima do kraja godine. Iako se zasad to ne vidi, na sudu je mirno, odvjetnici su solidarni sa štrajkom… Prema tome, sad ne vidite taj kaos, ali ako se baš ništa neće raditi, vidjet će se. Kad odvjetnici dobiju u jednom danu ne znam koliko podnesaka i odluka na koje moraju uložiti žalbu, tad će se to vidjeti”, pojasnila je sutkinja i osvrnula se na još jednu stvar:

“Svaka stranka koja je pretrpjela određenu štetu nefunkcioniranjem pravosuđe, ako je ta šteta osnovana, da, moći će tužiti državu jer je odgovorna.”

Vlada, dakle, riskira potencijalne tužbe koje bi mogle završiti s pozamašnim iznosima. Sutkinja upozorava na taj detalj, ali i još jedan poveći.

“Svi namještenici i službenici u štrajku mogu naći bolje poslove, neki već i sad tijekom štrajka odlaze. Trenutno smo na omjeru jedan zapisničar na tri suca. Ako ih ode još, možda bude jedan službenik na pet ili šest sudaca. Na taj se način ne može raditi.”

Naravno, moguće je dovesti nove ljude, ali potrebno je godinu do dvije dana edukacije da bi uživali potpuno povjerenje. Upravo zato je bitno podići im plaće…

“Na posljednjih nekoliko natječaja nitko se nije htio javiti, a oni koji dođu, ne zadovoljavaju kriterije. Predsjednici sudova su upozoravali na odljev još prije dvije godine, ali nitko nije reagirao”, zaključila je Tijana Kokić.

