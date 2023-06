Josipović 10 godina od ulaska u EU: Pravosuđe je najveći problem Hrvatske danas

Podijeli :

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović gostovao je u studija N1 i osvrnuo se na stanje u Hrvatskoj deset godina nakon ulaska u Europsku uniju.

Josipović se prisjetio procesa pregovora prije ulaska Hrvatske EU za kojeg je rekao da nije bio ni lagan ni kratak, ali naglasio je da je zahvaljujući tom članstvu Hrvatska danas i bolja država i bolje društvo.

“Međutim došlo je i do izvjesne društvene regresije, i neke stvari za koje smo mislii da smo ih riješili jednom zauvijek, a to je neprihvatljiva visoka korupcija ili možda uskodgrudni nacionalizam koji se javlja, nije nestao s naše scene, čak bih rekao da je korupcija u jednom dijelu i jača nego što je bila, ali globalno gledajući dobili smo s Europskom unijom, a mislim da je i Europska unija dobila i s nama. Mislim da je naša europska budućnost dobra budućnost za Hrvatsku”, rekao je Josipović.

“Pravosuđe je bilo problem i danas je, a dijelom nam je kriva europska unija zato jer nam je gruala ovaj model pod planom potpuno neovisnog pravosuđa, model koji nema nijedna stara europska demokracija. I rezultat je da danas imamo potpuno neodgovorno pravosuđe, državu u državi bih rekao, a rezultate vide građani svaki dan, to je najveći problem hrvatske države danas”, zaključio je.

Bivši predsjednik rekao je kako je on još u svojoj izbornoj kampanji predlagao promjenu Ustava po tom pitanju, ali reforma nije prošla jer ju tada nitko nije htio, ni Vlada ni oporba.

Josipović se ne slaže s izjavom premijera Andreja Plenkovića da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja svijeta, ali smatra je Hrvatska napredovala u Europskoj uniji.

Što se tiče naših susjeda i njihovog puta prema Europskoj uniji Josipović ih je podijelio u dvije kategorije.

“Prvo su one zemlje koje zaista ispunjavaju sve uvjete i za koje se stalno stavljaju nepotrebno i nepravedno neke prepreke, prije svega mislim na Sjevernu Makedoniju, oni su zaista sve ispunili, čine sve što treba i za nagradu su dobili nove uvjete. Čujem ipak da se nešto pomiče u odnosima Bugarske i Makedonije i moja procjena je da će Makedonija ipak biti prva”, zaključuje Josipović.

Naveo je kako je i Crna Gora blizu Europske unije te da joj i mi kao susjedi trebamo poslati signale da je dobrodošla u europsku zajednicu, ali smatra kako je situacija za Bosnu i Hercegovinu puno teža.

“Problem je da Zapad uopće ne razumije to društvo, postoje unutarnje tenzije i svako od tri politička vodstva nosi dio odgovornosti. Stvari nisu crno bijele i problem je taj što je Zapad na neki način barem do sada forsirao neki model građanske države, što je u načelu ok za onu državu koju je i društvo građanski napravilo. Ali tamo je sve na vjerskoj i etničkoj podijeli, neki švicarski model mi se čini izgledniji nego neki francuski. Mislim da se mi kao susjedi ne bi trebali miješati u to koji će oni model odabrati.

Što se tiče Srbije, Josipović kaže da se trebaju odlučiti kojem će se smjeru okrenuti.

“U Srbiji imamo posebnu situaciju, sjedenje na dvije, tri stolice, Rusi, Kinezi, Ameri, EU. Vučić sa svima igra jednu simultanku. Bez sumnje je on vođa koji ima sposobnosti, i ja bih volio da se on, ali opet to je stvar Srbije, da se Srbija opredijeli za jasan europski put i da se tako i ponaša. To znači i drugačije odnose sa susjedima, iako ni tu stvari nisu crno bijele. Volio bih da se Srbija okrene Europskoj uniji i zapadu, ali njihov je odabir.”

