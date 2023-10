Državni tajnik Horvat potvrdio sastanak s Bedeom: “Bio je na klupi pred kafanom sam”

Podijeli :

“Da, sreo sam se s vlasnikom Drava Internationala prošli četvrtak – ali nije riječ ni o kakvom službenom ili dogovorenom sastanku nego o slučajnom susretu. Vidio sam ga iz automobila, kako sjedi sam i utučen na klupi pred seoskom kafanom, gleda u vatru koja mu guta tvornicu – napravio sam ljudsku gestu, stao i pitao kako je.”

Tim je riječima državni tajnik Mile Horvat iz redova SDSS-a, inače zadužen za resor zbrinjavanja i reciklaže otpada, za N1 potvrdio da je u četvrtak u neposrednoj blizini tvornice Drava International dok je u njoj još bijesnio veliki požar, razgovarao s vlasnikom tvornice Zvonkom Bedeom. Pred kamere ne želi, na bolovanju je zbog operacije noge, ali želi iznijeti svoju stranu priče.

Horvat je za N1 rekonstuirao događanja tog dana. Sa svog radnog mjesta u Ministarstvu gospodarstva službenim je vozilom i s vozačem krenuo natrag prema kući u Slavoniji jer je trpio velike bolove nakon operacije noge.

“Oko 13 sati stigli smo do Osijeka i još se s autoputa vidio veliki dim. Čuo sam tada već da je veliki požar u Drava Internationalu pa kažem vozaču, skreni da se uvjerimo što se događa. Skrenuli smo prema Brijestu, provezli se po ulici uz tvornicu i vidjeli smo što se događa. I kažem već vozaču – idemo kući, kad ispred seoske gostione ugledam gospodina Bedea, bio je sam na klupi, izgledao izgubljeno i utučeno. Rekao sam vozaču da stane, jer se znamo. Sjeo sam kraj njega, pitao ga kako je, kakvi su razmjeri štete i je li vatra zahvatila pogon i tvornicu. Bila je to ljudska gesta, nismo se dogovorili, nismo ni kavu popili, par minuta razgovora i to je bilo sve, nema veze ni sa strankom ni sa ministarstvom. Ministra sam odmah kasnije obavijestio da smo se sreli”, uvjerava nas Horvat.

Državni tajnik tvrdi da je s vlasnikom Drava Internationala isključivo u poslovnim odnosima, i da kroz svoj posao s njim zapravo komunicira minimalno.

“Mislim da je gospodin Bede, kao vlasnik tvornice koja je jedna od naših najvećih i najozbiljnijih oporabitelja PET ambalaže, i naših najozbiljnijih reciklera, samo jednom bio u Ministarstvu na sastanku i to kad smo imali sastanak sa svim oporabiteljima. To su ozbiljni gospodarski subjekti, koji u svom radu komuniciraju uglavnom s Fondom za zaštitu okoliša. S ministarstvom je minimalna komunikacija, komunicirali smo koliko je bilo potrebno, jednako kao i s drugim oporabiteljima. Bede nije imao nikakav poseban tretman, niti na jednom natjecaju kod sufinanciranja sredstava, koliko znam, Drava International nije dobila niti kune”, istaknuo je Horvat dodajući kako u Ministarstvu nisu imali nikakvih saznanja niti dojava o mogućim nepravilnostima u radu i zbrinjavanju plastike u Drava Internationalu.

Upozorava da je ovaj požar ozbiljan problem za hrvatski plan kružnog gospodarstva za ispunjavanje ciljeva recikliranja pet ambalaže.

“Meni je kao državnom tajniku važno hoće li on dalje moći funkcionirati, jer ako oni ispadnu iz sustava to je ozbiljan problem za naše ciljeve zbrinjavanja otpada i ponovne uporabe otpada, imat ćemo problem to objasniti Europskoj komisiji. A tu je i socijalni moment, Drava International zapošljava više od 500 ljudi”, kaže Horvat i ističe da se po završetku izvida i istrage mora utvrditi hoće li se i kako brzo Drava International moći vratiti reciklaži. Na kraju državni tajnik Horvat još jednom podcrtava da nije imao dogovoren sastanak s Bedeom.

“Da nije u tom trenutku bio na toj klupi pred seoskom kafanom sam, ne bismo se sreli. Nikakvog dogovora ni službenog sastanaka nije bilo, bio je to jedan mučan trenutak”, zaključuje Horvat.

