VIDEO | Horvat se s Bedeom sastao privatno: “SDSS nema ništa s Drava Internationalom”

Podijeli :

Milorad Pupovac nadugačko je danas odgovarao na pitanje naše novinarke Nataše Božić o susretu državnog tajnika Mile Horvata, koji je član SDSS-a, s vlasnikom tvrtke Drava Internacional u Osijeku, nakon golemog požara u ovoj tvrtci zbog kojeg osječki gradonačelnik i župan osječko-baranjski traže proglašenje ekološke katastrofe na području grada i županije.

Imate li saznanja da se državni tajnik Mile Horvat iz redova SDSS-a, dan nakon požara u Osijeku susreo s vlasnikom Drave International Zvonkom Bedeom, postoje li bilo kakvi posebni odnosi između SDSS-a i vlasnika tvrtke, upitala je pupovca naša novinarka Nataša Božić.

“Bila je prva informacija, koliko sam čuo od vaše novinarke, da sam to bio ja. Evo, ja vam sad kažem, da sam pio kavu s nekim koga nisam ni vidio ni čuo za njega niti mi je ikako bio poznat do ovog momenta. I to se čulo iz krugova, kako mi je vaša novinarka rekla, visokih gradskih i županijskih krugova u Osijeku. Ne znam otkud taj privid i zašto je potrebno uvlačiti SDSS u cijelu tu priču, kad on s njom nema baš nikakve veze”, rekao je Pupovac.

Tu nije stao.

Oglasili se iz tvrtke Drava International: “Sinoćnji požar dokaz je da se to može dogoditi bilo gdje” Vlasnik Drava Internationala: Pokušali su nam provaliti i ukrasti dokumente ili ih zapaliti

“To što se državni tajnik Horvat, koji jest član SDSS-a, ali ne kao član SDSS-a ili netko tko je ikako komunicirao taj suret s rukovodstvom ove stranke, u svojstvu državnog tajnika, čiji je resor zbrinjavanje otpada, između ostalog, našao s jednim od vodećih prerađivača, da se raspita kakvo je stanje i što je, na povratku kući… Je li to dovoljno da se zaključi da SDSS ima neki ortakluk s tim vlasnikom? Ja bih rekao da nije, ali, s obzirom na načine zaključivanja, s obzirom na paranoidno i zlonamjerno stanje duha koje postoji i koje se prenosi i na medije, onda dopuštam da je to, naravno, moguće, ali se s tim ne slažem. I nema nikakve osnove da se SDSS dovodi u vezu s time.

Osim, činjenice da u toj firmi radi značajan broj pripadnika srpske zajednice iz okolnih osječkih naselja, što je, koliko smo čuli, smetalo neke ljude. Zašto ih je smetalo, ne znam, ali, budući da neke smeta i ćirilica na nadgrobnom spomeniku, onda me me čudi da nekima smeta i to što u nekim firmama ima nešto veći broj pripadnika srpske zajednice koji rade kao obični radnici.. Preko toga dovoditi SDSS u vezu s tom fimrom, to je naprosto, kako bih rekao, lov na vještice. S obzirom na to da je SDSS podugo vještica u ovoj zemlji, samo izvolite”, rekao je Pupovac.

I nakon što je Božić rekla da ne shvaća otkud “lov na vještice” jer je samo pitala postoje li informacije o sastanku državnokg tajnika koje nisu javno objavljene, Pupovac je nastavio:

“Meni je prilično jasno i otuda nesporazum. Vi pošaljete novinarku koja mene pita u subotu ujutro jesam li ja u petak pio kavu s vlasnikom tvrtke jer sam tamo viđen i da su to informacije iz izvora koje sam rekao. Dakle, ja ponavljam još jednom, ako je netko vidio tada državnog tajnika Horvata da pije kavu pa je njega pretvorio u mene, a što drugo da vam kažem nego ovo što sam vam rekao.”

“Ja vama govorim sada o dvije razine stvari. Dobro sam vas čuo, a vi mene ne želite čuti, svejedno vam je to što netko kuje zavjere i želi dovesti SDSS u vezu s tim slučajem i naštetiti mu povezujući ga s tom štetom. Vama je to irelevantno, meni je relevantno”, rekao je.

Božić je rekla kako jedino relevantim smatra to jesu li političke stranke štitile poslovanje spomenute tvrtke, a Pupovac odgovorio: “Niti SDSS ni državni tajnik nisu bili u mogućnosti ni u Osijeku ni u županiji ni u državi utjecati na bilo koji način i donositi odluke kojima bi se moglo pogodovati ikome u Osijeku pa ni vlasniku. To što se državni tajnik našao privatno s vlasnikom je nešto što je on raspravio i objasnio s kim je trebao. Već prije toga je krenula kampanja o SDSS-u uključujući i vašu televiziju i vašeg novinara koji nije pitao za državnog tajnika nego za SDSS.”

“Vi s pravom trebate pitati i brinuti o utjecaju, a ja s pravom trebam braniti stranku od zlonamjernog istjerivanja vještica i dovođenja SDSS-a u vezu s nečim s čim nema veze. Vi to ne želite čuti. Ja sam vas čuo i uredno vam odgovaram na pitanje”, zaključio je Pupovac.