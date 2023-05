Đurđica Klancir: Dolazi vrijeme još pitomijeg DORH-a

Podijeli :

Novinarka i urednica Đurđica Klancir bila je gošća N1 Studija uživo.

Sestrinski sindikat i Samostalni sindikat zdravstva najavili su jučer su veliki prosvjed medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja u zdravstvu za četvrtak, 11. svibnja, na Zrinjevcu te upozorili da će početi s pripremama štrajka ako se ne udovolji njihovim zahtjevima. Ministar zdravstva Vili Beroš danas nije sa sindikatima za stolom.

“Beroš je najavljivao velike reforme, a ovih se dana pretvara u stečajnog upravitelja”

“Ministar Vili Beroš danas je nastupio više s pozicije kriznog menadžera, nekoga tko pokušava zakrpati rupe na brodu koji tone. Čuli smo puno improvizacija. Činjenica je da se izvukao, izmakao s ovog sastanka i tu se otvara šira slika – tko je dovoljno značajan da ih prima premijer, tko manje da ide ministru zdravstva, a tko je u redu za čekanje i mora se zadovoljiti susretu sa službenicima iz Ministarstva zdravstva. To nam pokazuje slabosti cijelog sustava, nemogućnosti donošenja odluka, tko je kome nadređen i tko može rješavati probleme. Oko ovog vala nezadovoljstva, najavljenih štrajkova u zdravstvu vidimo da je sustav potpuno nespreman i da se pokušava nekakvim mrvicama zadovoljiti pojedine skupine, razdvojiti sve te nezadovoljne strukture. Na kraju ne samo da trpe djelatnici u zdravstvu, nego i pacijenti. Nedavno je ministar Beroš najavljivao promjene i velike reforme, a ovih se dana pretvara u nešto što više sliči na stečajnog upravitelja”, komentirala je Klancir.

Zaboravljeni radnici koji žive u zapuštenom paviljonu Burin u Baškom Polju

Zaboravljeni od države, zanemareni od sustava – tako bi se mogla ukratko definirati priča nekoliko obitelji bivših radnika koji žive u zapuštenom paviljonu Burin u Baškom Polju još od osamdesetih godina prošlog stoljeća, a iako nemaju nikakvo drugo stambeno rješenje – pokrenut je postupak deložacije. Kompleks Club Adriatic u Baškom Polju inače je nedavno preuzela tvrtka u vlasništvu moćnih poduzetnika Pavla Vujnovca, Damira Spudića, Josipa Jurčevića i Ante Bračića.

“Imamo dvije razine problema, velika je, zastrašujuća priča za koju čujemo da su mnogi podnijeli kaznene prijave, a nema nikakve reakcije. Prodaja cijelog tog kompleksa koji je prvo bio u vlasništvu JNA pa MORH-a pa u resoru Državne imovine pa je formirana firma Club Adriatik koja prodana prvo tvrtki Jadran d.d. koju drže mirovinski fondovi, a onda je ušla grupacija koju predvode Pavao Vujnovac i njegovi partneri u nekretninskom biznisu, prije svega Josip Jurčević koji u Baškoj Vodi, uz Baško Polje već ima niz nekretnina”, rekla je Klancir koja je o cijeloj priči napisala i članak.

“Ušli su uz pomoć načelnika, obavlja se parcelizacija, kupuje se za iznimno jeftine novce izuzetno veliki kompleks, a u njemu je godinama, desetljećima zaboravljena grupa radnika. Tu je ta ljudska priča. Skupina skromnih ljudi koji su radili cijeli svoj radni vijek u tom turističkom kompleksu, koji su došli do svojih mirovina koje iznose od 400 do 600 eura, koji su pod ovrhama jer im je tvrtka u jednom trenu odlučila ispostavljati račune kao da su gosti, turisti u tom objektu iako posjeduju rješenja o privremenom smještaju, imaju tu dokumentaciju. Svaki novi kupac, vi kupujete i imovinu i nekretenine, ali i obaveze, tu su na kraju i ti ljudi. Jedna od sugovornica rekla mi je da im je jedan menadžer rekao ‘ja nisam iz Jadrana d.d., ja nisam ni znao da ste vi ovdje’. Netko kupuje imovinu vrijednu milijune eura, a nije ni obišao teren, pogledao čega ima, čega nema, jesu li tu možda zatečeni neki ljudi. Problem je da su bili godinama, i još uvijek jesu, nevidljivi za stustav. Odvjetnica stanara podnosila je i predstavke i prijave, sud iz Makarske nije odgovarao, ignorirao je, a istovremeno su postupci za deložiranje ubrzani. U petak, kad sam dolje razgovarala sa stanarima stiglo je rješenje da se odgađa ovrha, odnosno deložacija”, ispričala je Klancir.

Dodaje da je kompleks ruševan, zapušten te da je minimalno obnavljan nakon što je formirana tvrtka Club Adriatic, ali da je i dalje u turističkoj funkciji. “Ima djelatnost, dijelom dolaze gosti, turisti.”

“Nakon što je Club Adriatic preuzela grupacija Pavla Vujnovca najavljeni su novi zahvati, izgradnja objekata, no izgleda da je to zbog svega stopirano, vjerojatno će se pustiti da se odradiova turistička sezona, ali to nije rješenje. Svima je jasno da su novi vlasnici naslijedili problem, ali oni ga nastavljaju rješavati istom metodom, nitko iz menadžmenta se nije obratio tim ljudima, pokušao razgovarati, naći neko rješenje, to je problem. Možemo pretpostaviti da ne žele komunicirati s medijima i zbog tereta ovog drugog dijela priče, načina na koji su stekli tu imovinu. Po svemu sudeći vrlo povoljno, uz pomoć lokalne politike. Zemljište se iz turističkog pretvaralo u negrađevinsko da se prodaje za 15 eura po kvadratu pa se opet pretvaralo u gradilište. Puno je tu mešetarenja, a DORH i USKOK, vidimo, to ne rješavaju”, kazala je Klancir.

Naglasila je da su i u drugim kompleksima bile takve situacije, da su se zaticali radnici, ali su bili ili obeštećeni ili im je rješeno stanarsko pravo. “Ovo su skromni ljudi, nemaju megalomanska očekivanja i zbilja je zabrinjavajuće to da izostaje bilo kakav pokušaj komunikacije s njima.”

“Hrvoj Šipek se mora suočiti da će u povijest ući kao jedna od najslabijih državnih odvjetnica”

Klancir je komentirala i sjednicu Odbora za pravosuđe o stanju u DORH-u i USKOK-u. Zašto je otišla Vanja Marušić? Jučer se na saborskom Odboru za pravosuđe, na kojem je bila i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, tvrdilo zbog moralnih razloga, a ne više zbog propisa. Oporbeni zastupnici glavnu državnu odvjetnicu optužili za kaos u DORH-u, za laži i kontradiktornost.

“Više puta je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek spominjala dojam. Da je važan dojam, ‘zamislite kako bi bilo da nisam reagirala na anonimnu prijavu, kakav bi to bio dojam’. Više puta je naglašavala da u DORH-u jesu i moraju biti mnogo viši standardi nego u drugim segmentima pravosudnih tijela. Saznali smo da su ti standardi jako pali, suočili smo se s novim propadanjem DORH-a jer ako ona simbolizira tu instituciju, shvatili smo da se radi o instituciji koja mnogo toga skriva, u kojoj se vodeći ljudi bave nekakvim unutarnjim intrigama, rješavaju se problemi anonimnim prijavama, pozivanjem na moral… Radi se o ključnom tijelu za borbu protiv korupcije u državi u kojoj problem korupcije raste iz godine u godinu. I sad, godinu dana pred izbore se suočavamo s ovako slabim DORH-om. Jučer smo to nedvosmisleno vidjeli”, rekla je Klancir.

“Posve je sigurno da DORH i USKOK u ovim relacijama ne mogu kvalitetno funkcionirati”

Kaže da smo se sočili s time da “Zlata Hrvoj Šipek pred parlamentarnim Odborom, pred zastupnicima, pred javnosti ne može objasniti zašto je otišla ravnateljica USKOK-a.”

Smjena Vanje Marušić: Zlata Đurđević otkrila dvije zabrinjavajuće stvari Grmoja opleo po Hrvoj Šipek: Ispričala je najmanje četiri različite priče

“Od početnih izjava u dnevniku javne televizije do jučer, isplela je niz drugih podscenarija i na kraju ostaje na tome da je Marušić smijenjena. Hrvoj Šipek kaže da joj je nakon anonimne sugerirala da podnese ostavku, to znači da ju je ona maknula, a sve dalje je bio njihov međusobni dogovor. I dalje smatram da je Marušić morala doći pred Odbor. Ovo su vrlo krizna vremena i mi trebamo hrabre građane, hrabre osobe na čelu takvih tijela. Marušić je to morala učiniti radi hrvatske javnosti, radi razrješavanja situacije, ovakav iskorak unatoč tome što bi možda ugrozila svoju karijeru. To bi bio ispravan postupak. Ovako ostajemo s oslabljenim DORH-om, nejasnom pričom, a posve smo sigurni da DORH i USKOK tako, u tim relacijama, ne mogu kvalitetno funkcionirati. Kako će sad Vanja Marušić surađivati sa Zlatom Hrvoj Šipek? Kako će Jelenić koji se vratio u ponedjeljak funkcionirati u tom timu? Slušali smo premijera koji je da bi podcrtao nezavisnot DORH-a i USKOK-a podsjetio na uhićenja pa i ministra Horvata, za što nije znao. Hrvoj Šipek je rekla da je znala za Horvata, ali eto, gotovo ponosno je istaknula da nije rekla premijeru. Taj dan je on bio ljut zbog tajminga jer mu se nije reklo”, rekla je Klancir te dodala:

“To je bilo nekad. Mi se sada pitamo kakvi će biti DORH i USKOK u narednih godinu dana, a mislim da smo jučer na sjednici naučili da dolazi razdoblje još pitomijeg DORH-a, vidjeli smo to po držanju zastupnika HDZ-a koji nisu ništa pitali. Dalo se naslutiti da se Hrvoj Šipek iz vremena kad nije mislila o tajmingu pa do jučer značajno promijenila. Sjetite se koliko je briefinga bilo, suradnje s ministrom, a očito i premijerom. Ti se sastanci više ni ne taje, sad pod normalno prolaze da se premijer čuo s glavnom državnom odvjetnicom i da su bili brifinzi.”

“Da zaokružimo priču, u DORH-u i USKOK-u umjesto da se bave Baškim Poljem, drugim aferama, suočili smo se s time da ti ljudi jedni o drugima pišu anonimne prijave, da se dogovaraju ostavke iz moralnih razloga… Što se to nemoralno zbilo da se miče samo ravnateljicu, na drugu poziciju? Zlata Hrvoj Šipek mora se suočiti s tim da će u povijest ući kao jedna od najslabijih državnih odvjetnica. Ali tko zna, možda ju baš motiviramo da nas iznenadi. Jučer su oni koji nisu ništa pitali odaslali signal da su zadovoljni s time kako to funkcionira. Vidjet ćemo po postupcima DORH-a u godinu dana jesu li u pravu bili šutljivci ili oni koji su kritizirali”, zaključila je Klancir.

