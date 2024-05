Dva hrvatska obalna grada uvrštena među 10 najboljih u Europi

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

The Guardian je objavio svoj popis "10 najboljih obalnih gradova u Europi", od kojih su dva u Hrvatskoj.

Europa je prošarana šarmantnim obalnim gradovima, od kojih svaki nudi svoju jedinstvenu mješavinu sunca, pijeska i kulture. Nedavno su popularne britanske novine, The Guardian, objavile svoj popis “10 najboljih obalnih gradova u Europi”, od kojih su dva u Hrvatskoj, piše Croatia Week, a prenosi Večernji.

Šibenik: Prvi na popisu je Šibenik, koji The Guardian opisuje kao mini Dubrovnik. Kažu da, iako nije toliko poznat kao Dubrovnik, dijeli iste prekrasne zgrade u venecijanskom stilu i kuće s crvenim krovovima, bez velikih gužvi.

Savršen je za istraživanje, od šetnice uz more do zadivljujuće katedrale i labirinta uskih uličica koje vode do tvrđave svetog Mihovila. Plaža Banj je u blizini, s čistim morem i sadržajima poput restorana i igrališta. Također možete krenuti na izlete brodom na netaknute otoke Kornatskog arhipelaga.

Cavtat: Na popisu je i Cavtat, kako navodi The Guardian, ljupki primorski gradić u Dalmaciji koji se može pohvaliti šarmantnim kućama s crvenim krovovima koje okružuju mali zaljev. Udaljen je oko 20 km vodene linije od Dubrovnika.

Duž obale pronaći ćete lijepe kafiće i restorane, od kojih su neki generacijama u vlasništvu obitelji. Postoje mjesta za kupanje u čistoj vodi, te brodski taksi za Dubrovnik i Elafitske otoke. Također možete prošetati slikovitom šumom i usput uživati ​​u pićima uz zalazak sunca u barovima na plaži.

10 najboljih obalnih gradova u Europi:

1. Assos, Kefalonija, Grčka

2. Akyaka, Turska

3. Göltürkbükü, Turska

4. Šibenik, Hrvatska

5. Cavtat, Hrvatska

6. Santa Maria di Castellabate, Campania, Italija

7. La Flotte en Ré, Île de Ré, Francuska

8. Concarneau, Bretanja, Francuska

9. Fornells, Menorca, Španjolska

10. Llafranc, Girona, Španjolska

