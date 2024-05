Žustra rasprava u TNT debati: Slijedi li privatizacija HEP-a? Hoće li se mijenjati zakon o pobačaju?

Podijeli :

Imamo novi parlament! Zastupnice i zastupnici, njih 151, svečano su prosegnuli na dužnost 11. saziva, koji je iznjedrio koalicijsku Vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta. U maratonskoj raspravi saznali smo da program Vlade ostaje manje viši isti, dok koalicijski sporazum još nismo vidjeli. Što je to novo u ovoj koalicijskoj Vladi, kakav sadržaj dogovorenom okviru i programu donosi Domovinski pokret i njegova tri ministra? Što očekivati od ovog saziva Sabora u zakonodavnom, ali i institucionalnom smislu?

Gosti velike debate TNT-a bili su Davor Ivo Stier (HDZ), Ivan Račan (SDP), Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret) i Ivana Kekin (Možemo).

Koaliijski sporazum nije dostupan javnosti, zašto?

Stier: Sve što smo dogovorili već je iskomunicirano, to je volja naših birača. Sve točke koje smo dogovorili komunicirali smo javnosti. Nisam bio dio pregovaračkog tima, iz prijašnjih Vlada se nisu objavljivali, nema tajni, sve je iskomunicirano.

Bartulica: Sporazum je potpisan, meni što je bilo važno ušlo je u njega – budeći muzej za žrtve komunizma i druge neke stavke. Ova teza da nema ništa novog, a s druge strane se diže panika, ne može biti i jedno i drugo – ili su promjene ili je sve ostalo isto. Sigurno nećemo dobiti 100 dana mira, očekivanja su velika. Neke teme bit će naglašene, HDZ mislim da neće imati ništa protiv da se da pažnja žrtvama totalitarnih režima i neke teme koje se nisu smjele otvoriti radi političke korektnosti, mislim da će sad bitid rugo stanje. Biraču su rekli svoje i očekuju da nastavimo na ovom putu, a ovaj poziv na dijalog pozdravljam.

Neke teme će se više otvarati?

Stier: Mislim da je dobro da smo usuglasili program Vlade, a slažem s Bartulicom da se adresiraju važne teme kao što su žrtve totalitarnih režima. I HDz pdoržava takvu politiku.

Račan: Ništa tu nema novo, ovo je program HDZ-a. Moram se osvrnuti na poziv premijera na dijalog, on je deokrativno pozvao na dijalog, ali svojim ponašanjem pokazuje da nije zainteresiran – ne odgovara na pitanja, vrlo često vrijeđa zastupnike, to nisu uvjeti za djalog.

Bartulica: Nije točno to što se tiče sadržaja programa, neke točke smo mogli lako usuglasiti jer imamo slične stavove, zalažemo se za slične politike. Jedna je tema ušla – da se moraju izvući pouke iz pandemije, partneri su pristali na to. Spominju se negativne posljedice iz pandemije na mentalno zdravlje mladih i javnost zaslužuje istinu i ja ću na tome inzistirati.

Stier: Unijeli smo neke stavke u programu. Poziv na dijalog je važan, puno toga se dogodilo, kao atentat u Slovačkoj pa se nadam da će kolege prihvatiti poztiv na dijalog. Jasno se je da je pandemija ostavila posljedica, pogotovo na malde, koja se moraju adresirati.

Kekin: Rekla bih da je program Vlade očekivano štur, nije dao odgovore na bitna pitanja – koje ćemo strateški ključne grane razvijati. Iskustvo nas uči da nemamo velika očekivanja. Dvije stvari nas zabrinjavaju – političko naslijeđe Plenkovićovog mandata kojeg je obilježilo političko nasilje prema demokratskim institucijama. Govorim o Turudiću, lex AP-u. S druge strane, a sad je ušao partner u vladu s dva lica – jedno je imovinsko pa otvoreno govore o pritvatizaciji HEP-a, a druge lice je ono koje nasrće na mnjine, medijima, koje zagovara povijesni revizionizam.

Bartulica: Što se tiče naslijeđa, mislim da je najproblematičniji dio ponašanje predsjednika RH i ne budi povjerenje. Što se tiče ideologije, nećemo bježati od nekih tema. Zagreb je stavio rainbow zastave, Tomašević se isključivo bavi ideologijom pa se ova retorika više odnosi na njih a ne na nas. Neću se ispričavati za svoj svjetonazor. U Europi se stvari mijenjanju, DP na tom tragu će dosljedno zastupati ono što i dosad i nećemo bejžati od teme da su obiteljske vrijednosti ugrožene.

DP treba popravljati politike HDZ-a?

Stier: Mi smo ponovno pobijedili, to je pobjeda za kontinuitet. Formirali smo vladu desnog centra s potporom manjina, HDZ je pokazao da zna biti uključiv i da brine za prava manjina i to će biti i dalje. Vlada će voditi snažnu europsku politiku, a u Europi ćemo braniti naše interese. Mi smo usuglasili program koji je u dobrom dijelu dobio potporu na izborima, a naglasili smo aspekte koji su bili važni za DP.

Kekin: Ova primjedba za gradonačelnika je neutemeljena, govorimo o izgradnji vrtića i škola… Dobio je mandat na temelju vrijednosti koje zastupamo a koje su suprotne od onih koje zastupa Bartulica. On je stupao u povorci jučer koja je otvoreno tražila zabranu pobačaja. Što se tiče pobjede o kojoj govori Stier, izgubili ste potporu od prošlog puta pa ste bili prisiljeni na koaliciju s onim s kojima ste se prije vrijeđali. A manjine su vam ušle u Vladu bez one manjine koju je uvjetovao DP, što znači da je Plenković pristao na diskriminaciju srpske nacionalne manjine u vašoj Vladi. A što će biti s Novostima za koje je Bartulica tražio da ih se prestane financirati. U Novostima je izašao članak da Bartlica surađuje s organizacijom iz Budimpešte koja je financirana od Orbana a koja je poznata da zagovara Veliku Mađarsku. Sad me zanima, je li to protuhrvatsko djelovanje?

Bartulica: Mislim da je dobar znak što se Novosti sa mnom bave, nema straha od svojatanja hrvatskog teritorija od Mađara. Nek’ napadaju. Nema straha od svojatanja hrvatskog teritorija od Mađara, tamo sam jasno govorio kako vidim budućnost Euope, a Orbana upozoravam na približavanje s Vučićem. Ako sam gost u Mađarskoj, ne znači da se slažem sa svim politikama, znam i upozoravati.

Stier: Ljevica griješi kad diejlid ruštvo na ‘mi ili oni’, to je radio i Milanović. Hrvatska vlada uvijek je vodila brigu o pravima hrvatskih manjina i tako će ostati.

Kekin: Bartulica ne odlazi u Mađarsku na izlet nego gostuje i poziva u goste voditelje organizacije koja promiče ideju Velike Mađarske kojoj pripada trećina hrvatskog teritorija, a ta je organizacija plaćena od Fidesa, a unazad nekoliko gopdina i dotacijama iz proračuna od kabineta Orbana. Kad Bartulica kaže Croatia first, da bude jasno tko su mu kolege i s kim se druži.

Bartulica: Ja samo tvrdim da porezni obveznici nisu dužni financirati takve medije (op.a. Novosti) i ako rade tako dobar posao, nema straha na tržištu rada.

DP je dobio tri ministarstva, nema Penave i Radića. Kakva su očekivanja?

Račan: Ne treba očekivati doslovno ništa. Jedini rakurs oko kojeg se stvara neka energija je beskrajno kopanje po prošlosti i borba za bolju interpretaciju povijesti, a od toga nema koristi. Glavna novost ove Vlade je ministarstvo demgorafije, to je ono što je DP donio kao zahtjev, a u programu Vlade nema jednog slova što će to ministarstvo raditi. To govori što se može očekivati – a to je ništa. U programu Vlade ima i stvari iz SDP-ovog programa koje su preuzeli, o vrtićima, to treba pohvaliti. Proces će krenuti prema nestajanju DP-a, oni su se ovim utopili u HDZ.

Stier: Preporuka Europe je da se osnuje ministarstvo demografije, mi smo to prvi učinili i to je jedan prioritet.

Bartulica: Račan može biti miran, preporuka je da se posvete SDP-u, nema svijetle budućnosti ako Grbin ostane. Vidio sam što znači biti oporba i sad ćemo pokušati značajnije mijenjati stvari. Penava je komunicirao da namjerava biti gradonačelnik do kraja mandata, a Radić je odlučio prepustiti drugima, jedan od razloga je što smo dobro prošli u Dalmaciji pa smo htjeli dati priliku Šipiću u Vladi.

Kekin: Što se tiče ministarstva gospodarstva, nije jasno na koji način HDZ planiral odmaknuti ekonomski model od monokulture turizma. Turizam stvara nisko plaćena radna mjesta i odlaze van. To je povezano uz ciljeve ministarstva demografije. Ako želimo preokrenuti loš demografski trend onda treba raditi na tome da Hravtska bude mjesto poželjno za život. Pitam se je li nova VLada sagledala u koje zemlje odlaze mladi – one koje sanja Bartulica ili one slobodne i uključive poput Irske i Danske.

Stier: Smjer daljnjeg rasta je dobar. Moramo ubrzati trend gospodarskog rasta, uložit ćemo na digitalnu transformaciju, da imamo 5G mrežu u cijeloj RH, da se produktivnost poveća i dalje i administrativnih rasterećenja i doređenih poreznih.

Bartulica: Što se tiče iseljavanja, uvijek su tražili gdje mogu bolje živjeti, ali nisu išli tamo gdje su lijeve ideje. Svi bježe iz Kube i idu na Floridu a ne natrag. Ljudi idu tamo gdje mogu nešto napraviti za sebe i obitelj a ne u socijalističke paradize. Ljevica često obećava raj, a isporučuje pakao.

Kekin: Mislila sam da ne treba naglašavati da pričamo o demokratskim uređenjima, pričali smo idu li mladi u Mađarsku ili Irsku.

Privatizacija HEP-a?

Stier: Nema privatizacije HEP-a.

Kekin: Zašto niste glasali?

Stier: Jer smo jasno rekli da nećemo to učiniti. Dobili ste jasan odgovor – neće biti privatizacije HEP-a.

Račan: Kolega Stier, teško je slušati razinu cinizma s kojom govorite o uspjesima kako ih predstavlajte. Problem nezaposlenosti ste riješili iseljavanjem, ljudi ovdje više nisu. Posljedica je da imamo sve veći broj stranih radnika.

Stier: Nije točno, do kraja godine računamo da ćemo biti na 70 posto razvijenosti. Imamo rekordno malu nezaposlenost i to je dobro, a imamo i rekordnu zasposlenosti. Što se tiče demografskih kretanja, kad se prijeđe ta granica od 80 posto, tu se stvari stabiliziraju.

Intervencija u zakon o pobačaju?

Stier: Mi smo za pravo na život, poštujemo odluku Ustavnog suda, u okviru toga ćemo potencirati kulturu života. USUD je obvezao Sabor, mi smo jasnog stava – za pravo za život, poštujemo odluku USUD-a. Temeljno ljudsko pravo je pravo na život… Konkretne prijedloge ćemo dogovoriti s partnerom. Vrlo važno je da se ne smanjuju stečena prava, prvenstveno pravo na savjest. Ljevica želi ukinuti ili smanjiti priziv savjesti, to je europsko pravo i zalagat ćemo se da svaki građanin ima pravo na to. Držat ćemo se oddluke USUD-a, kad dođe vrijeme…

Bartulica: Nije tajna da HDZ bježi od ove teme, ovaj zakon nije dobro rješenje, treba se tome ozbiljno pristupiti. Kultura života – da. Ovo je temeljno pitanje pravednsoti, ne želim da nerođena djeca budu najranjivija skupina. Mi ćemo vidjeti kako će na kraju neki novi prijedlog izgledati, ali moramo o tome ozbiljno raspravljati. To je aktualna tema i zašto bi bježali od toga.

Kekin: Nisam čula od Stiera decidiran odgovor. Vidimo jačanje pokreta gdje se hoda za kriminalizaciju pobačaja, a to ne dovodi do smanjenja broja pobačaja nego do smrti žena. Žene su izrazito ranjiva skupina u društvu i oni koji hodaju za kriminalizaciju pobačaja su oni koji bi deratificirali Istanbulsku konvenciju a pet je žena već ubijeno. Nikad nećemo dozvoliti da Hrvatska postane Poljska.

Račan: Pobačaj mora biti i ostati zakonit, siguran, dostupan i rijedak.

Kekin: I besplatan.

Bartulica: Bilo je puno žena u Hodu za život, jako puno.

Stier: Za pravo na život, poštivati odluku USUD-a i poštivati priziv savjesti.

