Dva su dana do rasprave o opozivu, a Grlić Radman još nije ispravio svoju imovinsku karticu

Premijer Andrej Plenković nastoji slučaj Gordana Grlića Radmana što prije maknuti iz javnosti i zato će se u Saboru već u srijedu raspravljati o zahtjevu oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru vanjskih poslova. Debelo je to unutar zakonskog roka od 30 dana.

Opoziv Grlića Radmana zatražen je jer on u svoju imovinsku karticu nije unio milijunsku ušteđevinu, koje je izvor dividenda na ministrove vlasničke udjele u tvrtki Agroproteinka. Ali, ni tri tjedna nakon što se doznalo za manjakvu imovinsku karticu Grlića Radmana, ona još nije promijenjena, piše Novi list.

Dakle, ako u iduća dva dana u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ipak ne stigne ministrov ispravak imovinske kartice, s točno navedenim iznosom njegove trenutačne ušteđevine, zastupnici u srijedu, dok će se raspravljati o inicijativi Mosta za opoziv šefa hrvatske diplomacije, neće imati ovaj važan podatak. U imovinskoj kartici Grlića Radmana na internetskoj stranici Povjerenstva njegova je ušteđevina i dalje milijun i 100 tisuća eura, kolika mu je bila i u kolovozu 2019. kada je, po preuzimanju ministarske dužnosti, upoznao javnost sa svojim imovinskim stanjem.

Pravodobno upozoren

Tada on nije dvojio da mora prijaviti dividendu na dionice Agroproteinke. Naime, kao jedan od načina stjecanja ušteđevine stavio je i – od kapitala. K tome je i Povjerenstvo upitao smije li kao ministar nastaviti primati bogatu dividendu i u listopadu 2019. dobio je potvrdan odgovor, uz bitan dodatak da taj novac, jer on, naravno, predstavlja njegovu imovinu, mora redovno unositi u imovinsku karticu.

Grlić Radman to, međutim, nije činio, što je 13. rujna, prije dvadesetak dana, prvi primijetio i objavio portal Index.hr. Ipak, ministrova imovinska kartica u međuvremenu nije korigirana, piše Novi list.

Rasprava u srijedu u 17 sati

Rasprava u Saboru o ministru vanjskih poslova trebala bi biti među glavnim događajima ovog tjedna u Hrvatskoj. No, oporbi na ruku ne ide to što je njezin početak u srijedu zakazan tek za 17 sati. Prethodno će zastupnici imati priliku iznositi stajališta kluba i odradit će se rasprava o dvije točke dnevnog reda koje je predložila Vlada, prvim čitanjima zakona o humanitarnoj pomoći i o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Ako sve to završi do, primjerice, 14 sati, bit će proglašena stanka do 17 sati.

Uobičajeno je da se o prijedlozima oporbe raspravlja predvečer i noću, tako je prije nekoliko dana bilo i s Izvješćem o radu Državnog odvjetništva za 2022.

