Nobilo upozorava: Ako dođe do bilo kakvih problema, mi ćemo u šestom mjesecu biti u pravoj ustavnoj krizi

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem je analizirao odluku Ustavnog suda koji je eliminirao predsjednika RH Zorana Milanovića iz kampanje. Podsjetimo, USUD je u ponedjeljak odlučio da Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok god je predsjednik države.

Nobilo navodi da nikad dosad nismo imali ovakvu političku situaciju. “Ovo je jedna od najvećih politčkih bombi koja se dogodila, ona je promijenila političku scenu u Hrvatskoj i dala je dodatnu dinamiku, donijela je i dobrih i loših stvari. Dobro je da je pojačala interes za izbore pa možemo pretostaviti da će izlaznost biti veća.”

“USUD prijeti praznom puškom”

Komentirao je jučerašnju odluku Ustavnog suda i poruke predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da može doći do poništenja izbornih rezultata ili kandidacijskih lista.

“Ovo je upozorenje vrlo tvrdo i snažno i Šeparović ga je interpretirao tvrdim izričajem i time je pojačao dramatičnost trenutka i odluke. Odluka je takva da je u nekim elementima provodiva pa je SDP rekao da Milanović neće biti na listi i nećemo ga isticati kao kandidata. Međutim, u onom trećem dijelu da ne može sudjelovati ni na koji način u kampanji, to je problematično jer život ide i mimo kampanje i predsjednik djeluje kao predsjednik i mimo kampanje. Kad je to fokusirano baš na kampanju, kad nije, to je sada problem”, istaknuo je Nobilo.

“Mislim da Ustavni sud prijeti praznom puškom, a prazne puške se boji i onaj koji prijeti i onaj kome se prijeti. Prijetnja da će se poništiti izbore je velika prijetnja. Ne vjerujem da ovaj saziv Ustavnog suda ima petlju, čak i kad bi se stekli uvjeti za to, da se takvo nešto napravi, kako će se poništiti volja naroda jednom odlukom?! Mislim da ništa od toga”, rekao je odvjetnik pa nastavio:

“Međutim, ustavni zakon im daje tu mogućnost, ali kod donošenja odluka morate ići po načelu proporcionalnosti. Dakle, ta njihova dramatična odluka morala bi biti izazvana dramatičnim postupcima koje je sad teško zamisliti. Mislim da će se sve skupa svesti na neke uobičajene kanale.”

Osrnuo se i na upozorenje Ustavnog suda o mogućem poništenju odluke o datumu izbora, navodeći da se time ništa ne bi napravilo.

“Mislim da to nije realno jer se ne bi ništa napravilo, sve bi krenulo ispočetka, samo bi se pomaknuli par mjeseci. Puno bi bilo opasnije da ponište rezultate izbora, to bi bila politička i državna katastrofa i isto bi bilo opasnije da ponište pojedine liste SDP-a i tako promijene volju birača”, istaknuo je Nobilo.

“Imamo političku bombu”

Dodaje da se takvo što nikad nije dogodilo i tvrdi da nema suda u Hrvatskoj koji bi poništio volju naroda.

“Ipak se treba čuvati i moj savjet SDP-u je da ne krše odluku suda, a kod Milanovića je to fleksibilnije jer mu Ustavni sud ne može faktički ništa. Ali, SDP bi mogao biti oštećen, iako je to najveća opozicija i mislim da bi to onda izazvalo i državnu krizu. Mi sada nemamo pravu ustavnu krizu, mi imamo političku bombu koju je Ustavni sud riješio u skladu sa zakonskim ovlastima. Ali, ako bi se ovi procesi nastavili zaoštravati, onda bi cijela država mogla doći u krizu i svi bi mogli biti u velikom problemu”, upozorio je odvjetnik.

Nobilo navodi da je Ustavni sud koncipiran sporazumom velikih stranaka i ti suci su tamo političkom voljom dviju stranaka. Podsjeća da su dva suca jučer izašla prije glasanja, dva su bila protiv, a to su oni koji su došli u vrijeme Milanovića.

“Ništa se dramatično nije dogodilo, osim na političkom polju, ali u smislu funkcioniranja države, ništa se dramatično nije dogodilo, Ustavni sud je reagirao, stranka se povukla i izbori mogu krenuti”, navodi Nobilo.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da Milanovićev potez pokušaj “mini državnog udara“.

“Preteška retorika. Nemamo državni udar, to je kad silom ili slično okupiraš institucije. Predsjednik nije okupirao institucije. Ustavni sud je donio odluku kontra njega. Sve je to preteška retorika”, kazao je Nobilo i dodao: “Ustavni sud može naštetiti stranci, ali ne i predsjedniku.”

Čeka li nas ustavna kriza?

Komentirao je i možemo li doći u situaciju da nemamo pravog mandatara i što će se dogoditi s istekom mandata sucima u lipnju.

“To bi bila ustavna kriza. Mislim da u šestom mjesecu ostaju samo tri suca Ustavnog suda u mandatu, nije zatraženo produženje. Može se zatražiti, ali Sabor se raspustio i nemaju od koga to dobiti. Ne znam zašto to nije ranije napravljeno jer ako dođe do bilo kakvih problema, mi ćemo u šestom mjesecu biti u pravoj ustavnoj krizi”, objasnio je.

Osvrnuo se i na izjavu šefa SDP-a Peđe Grbina koji nije eksplicitno spominjao Milanovića, no navodi da samo ime nije sporno te da u SDP-u trebaju biti oprezni.

“Ako koriste ono čije se ime ne smije spomenuti, a znamo na koga misle, onda svejedno krše ovu odredbu. Ali ne možete Milanovića izgnati iz javnog prostora, on je predsjednik, ima ustavno pravo da se okreće na sve nepravilnosti koje je uočio u sustavu. Bit će to neprovedivo u odnosu na Milanovića”, rekao je.

Nobilo je komentirao i što možemo očekivati od sučeljavanja kandidata za premijera, navodeći da je pozicija Grbina komplicirana.

“Grbin će vjerojatno u debatu s Plenkovićem, ali pitanje je hoće li Plenković to prihvatiti jer svi znamo da Grbin neće biti premijerski kandidat. Svi znamo da je Grbin fejk kandidat. Ne vjerujem da će Plenković htjeti ići s njim u neki fajt”, zaključio je Nobilo.

