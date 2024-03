Može li Milanović na izbore kao predsjednik? “On je svoj efekt postigao”

Profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivan Rimac "U mreži Prvog" je komentirao potez Zorana Milanovića.

Rimac govori kako je činjenica da je predsjednik Milanović najavio kako će biti premijerski kandidat jedne velike koalicije i on može sada izaći iz kampanje. "On je svoj efekt postigao. S druge strane to je fer prema glasačima."

Smatra kako će današnja odluka Ustavnog suda vrlo malo utjecati na izbore. Kako kaže, što se tiče marketinga, Milanović je svoje postigao.

"Što se tiče političkog rivalstva, činjenica je da je i premijer iz svoje pozicije vodi kampanju i ne samo da vodi kampanju, već je i upitno s čijim sredstvima. On nastupa na svojim stranačkim skupovima, a isto tako obavlja poslove premijera", kazao je Rimac za HRT.