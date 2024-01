Dvije stranke se pridružile Možemo!, Benčić poslala poruku Plenkoviću: “Sam pao, sam se ubio”

Podijeli :

Stranka Možemo! i Srđ je Grad izlaze zajedno na izbore u 10. jedinici, a Nezavisna lista Zagreb postala je dijelom Možemo! što je sukoordinatorica Možemo! Sandra Benčić ocijenila jačanjem stranke kvalitetnim ljudima pred parlamentarne izbore.

“Spajanje stranke Nezavisna lista Zagreb s Možemo! i strateško partnerstvo sa Srđ je Grad za Možemo! je važno ne samo u institucionalnom smislu i suradnji stranaka, već i u jačanju kapaciteta i dobivanja izuzetno kvalitetnih ljudi koji tako sudjeluju u politikama Možemo! na lokalnoj i nacionalnoj razini, što nas dodatno jača pred nadolazeće parlamentarne izbore”, rekla je Benčić u subotu na konferenciji za novinare.

Srđ je grad i Možemo! potpisali su strateško partnerstvo koje je uvod u zajednički izlazak na izbore u 10. izbornoj jedinici, a Benčić je naglasila da to ne znači samo zajednički izlazak na izbore, već pokazuje da Možemo!, kao jedini u Hrvatskoj, omogućuje drugim, lokalnim strankama i inicijativama koje dobro razumiju svoje lokalne teme, da postanu dio nacionalnog sustava stranke Možemo! kroz članstvo u upravnim tijelima i upravljačkoj strukturi.

Marijana Sumpor (Nezavisna lista Zagreb) izrazila je nadu da će znanjem i iskustvom, u suradnji s Možemo! i svim ostalim partnerima, pridonijeti “promjenama u Hrvatskoj” temeljem zajedničkih pogleda na svijet utemeljenih na načelima održivog razvoja i želji da se osuvremeni politička kultura u Hrvatskoj.

I koordinator stranke Srđe je grad Igor Miošić naglasio je da s Možemo! dijele sustav zajedničkih vrijednosti te ustvrdio da strateška suradnja s Možemo! predstavlja “krunu suradnje” započete još prije 15-ak godina “kad smo svi zajedno bili aktivisti”.

“Smatramo da Hrvatska može bit bolje društvo, socijalno pravedno, inkluzivno, koje počiva na razumijevanju ekoloških problema suvremenog svijeta i društvo u kojem hoće i mogu živjeti sretni ljudi”, dodao je.

Govoreći o aktivnostima za parlamentarne izbore, Benčić je rekla kako se za njih kvalitetno pripremaju kada god da budu, a “operiraju” s tim da će se održati u travnju ili krajem travnja.

Odgovarajući na novinarska pitanja rekla je da s SDP-om nije dogovorena predizborna suradnja zbog činjenice “da ne postoji sinergija na nacionalnoj razini ako zajedno izađu na izbore”.

Značajan dio glasača Možemo! ne bi to podržao, odnosno možda ne bi ni izašao na izbore, a to je po nama najgore što se može dogoditi, smatra Benčić.

No, nakon izbora suradnja s SDP-om je moguća: “Jasno smo donijeli odluku – ne idemo zajedno u veliku predizbornu koaliciju, ali isto tako jasno poručujemo svim našim biračima – postizborno vidimo SDP kao glavnog partnera na ljevici i spremni smo koalirati postizborno sa svim strankama od centra na lijevo, da bismo formirali većinu u parlamentu”.

Govoreći o najavi ‘bijelog štrajka’ sudaca nakon što je Vlada odbila njihov zahtjev za indeksacijom sudačkih plaća, Benčić je stav premijera Andreja Plenkovića opisala riječima “sam pao, sam se ubio” te podržala zahtjeve sudaca jer “ne može premijer određivati plaće sucima kao drugoj grani vlasti”.

Suci štrajkaju zbog toga što žele da prestane situacija u kojoj premijer milošću odlučuje od godine do godine kolike će im biti plaće i na taj način “stavlja treću granu vlasti, pravosudnu vlast, u podređeni položaj u odnosu na izvršnu vlast”.

Kao što je on uz pomoć svojih pulena u Saboru parlament i zakonodavnu vlast potpuno degradirao, tako želi napraviti i sa pravosudnom vlasti, ocijenila je te dodala da sada “napokon imamo ljude koji kažu ‘nećeš nas kupiti s povišicom od ovoliko ili onoliko, nego tražimo neovisnost, tražimo indeksaciju plaća i da je jasno i predvidljivo koji su kriteriji kolike će naše plaće biti’, a ne da to ovisi o odluci nekog premijera”.

Komentirajući cjelokupno stanje u pravosuđu ocijenila je da ono ne radi dobro zbog toga što je sistemski napravljeno tako da ne može raditi dobro. Pravosuđe ne radi dobro ne zato što imamo nekvalitetne ljude, nego zato što je HDZ-u bilo u interesu da pravosuđe ne radi dobro, ustvrdila je.

“Da je njima u interesu da pravosuđe rade dobro imali bismo drugačiji sustav, od izbora sudaca, do izbora državnih odvjetnika, imali bismo drukčiji sustav određivanja plaća, napredovanja, pa bi onda zaista najbolji od najboljih išli u pravosuđe, sudstvo, državno odvjetništvo. Umjesto toga imamo potpuno obratni trend već desetljećima”, rekla je.

Osvrnula se i na pitanje Jakušavca rekavši da je njegovo zatvaranje “sigurno naš politički prioritet broj jedan u Zagrebu” te izrazila nadu da neće biti daljnjih opstrukcija s nacionalne razine vlasti, “jer oni su ti koji moraju dati dozvole”.

“Mi ćemo Jakuševec zatvoriti jer smo rekli da ćemo to napraviti. Da bi to napravili moramo krenuti u izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i tu nećemo više nikoga čekati i nećemo više trpjeti bilo kakve opstrukcije sa bilo koje razine. Dakle s tom pričom je gotovo – ide CGO u Zagrebu jer je to jedini način da se Jakuševec zatvori”, poručila je.

