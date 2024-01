Komunikacijski stručnjak tvrdi da Možemo na izborima ima veliki uteg

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualna politička zbivanja.

Trogrlić navodi kako se na jučerašnjem Aktualnom satu po ni čemu nije moglo vidjeti da je riječ o jednom od zadnjih aktualaca. “To me razočaralo od strane oporbe jer sam očekivao da će izaći s nekim novim temama. Aktualci se pretvaraju u napad dijela oporbe, prije svega Mosta i Možemo, koji to žele srozati ugled premijera Plenkovića ne bi li podigli svoj rejting”, rekao je.

“To već gledamo godinu dana, s jedne strane premijer u vrlo dobroj formi, s druge strane Sandra Benčić i Nikola Grmoja plus zastupnici DP-a u nekakvim svojim okvirima, ali to neće nešto bitno izmijenit po pitanu rejtinga”, dodao je.

Napominje da je važno pitanje datuma izbora. “Oporba ga želi znati kako bi se čim prije pripremili za izbore. Po meni će oni biti negdje između Uskrsa i europskih izbora, a puno je razloga u koristi vladajućih da to tada bude”, naveo je Trogrlić.

“Kada ne bi postojali europski izbori, u korist HDZ-a bi išlo da parlamentarni izbori budu usred ljeta zbog izlaznosti, ali s obzirom da su tu euro-izbori koji su u takvim okolnostima i takvom sustavu koji ne ide na ruku HDZ-u jer je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica i njihova stranačka mašinerija nije toliko motivirana za njih, oni ne bi bili dobar uvod za parlamentarne izbore za HDZ”, objasnio je.

Smatra kako tema korupcije nije važna. “Nažalost, naši su birači postali donekle imuni na korupciju i puno su sebičniji i važnija su im materijalna prava kao plaće, porezne olakšice i slično. Ako postoji stranka koja na priči korupcije gradi svoj rejting, to je Most, ali i to se pokazalo da ima svoje limite jer oni love postotke do 10-15 posto. Za veće stranke, poput SDP-a, to nije toliko važno i oni moraju ponuditi nešto više. Nedostatak liderstva je problem za opoziciju, pogotovo za Možemo koje otvara dobre teme kao što je stanovanje, zdravstvo i mladi”, rekao je.

“Imaju uteg Zagreba, jer svaki put kada se opozicija izdigne, oni vam stave sve probleme iz Zagreba. Iako su navrijeme predstavili Sandru Benčić kao kandidatkinju koja je artikulirana i ima dobre teme, ali upravljanje Zagrebom im predstavlja problem i u parlamentarnoj kampanji”, dodao je.

