Ekskluzivno na N1: Nicole Epting o 118 milijuna prisilno raseljenih, izbjegličkim rutama i pričama ljudi koji su morali napustiti svoje domove

U razgovoru se prisjeća rada sa Rohingya izbjeglicama u Mjanmaru i Bangladešu, života u najvećem izbjegličkom kampu na svijetu u Cox's Bazaru, ali i dramatičnih iskustava s grčkog Lesbosa tijekom izbjegličke krize. Govori o ranjenim ljudima koji su direktno iz rata stizali na obalu, novorođenčadi odvojenoj od roditelja, starijim ljudima u invalidskim kolicima koji su prelazili more te izbjeglicama koje su na put kretale u čamcima s lažnim prslucima za spašavanje.