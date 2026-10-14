srijeda u 20.30 sati
Ekskluzivno na N1: Nicole Epting o 118 milijuna prisilno raseljenih, izbjegličkim rutama i pričama ljudi koji su morali napustiti svoje domove
Gotovo 118 milijuna ljudi širom svijeta i dalje je prisilno raseljeno, što znači da je danas svaki 70. stanovnik planeta prisiljen živjeti daleko od svog doma. Istovremeno, humanitarne organizacije suočavaju se sa sve manjim financijskim mogućnostima i sve većim brojem kriza.
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O tim izazovima, ali i o ljudima koji se kriju iza velikih statistika, za N1 ekskluzivno govori Nicole Epting, predstavnica UNHCR-a za Srednju i jugoistočnu Europu, koja je tijekom više od dva desetljeća rada bila angažirana u nekim od najvećih izbjegličkih i humanitarnih kriza u svijetu.
Epting u intervjuu za N1 upozorava da nedostatak financiranja već ima konkretne posljedice te da je čak 8,3 milijuna ljudi u riziku da izgubi vitalne oblike pomoći. Govori i o činjenici da je broj prisilno raseljenih u posljednjih deset godina udvostručen, kao i o tome da se iza blagog pada ukupnog broja raseljenih krije problem povratka ljudi u sredine u kojima često nema sigurnosti, njihovih domova niti osnovnih usluga.
U razgovoru se prisjeća rada sa Rohingya izbjeglicama u Mjanmaru i Bangladešu, života u najvećem izbjegličkom kampu na svijetu u Cox's Bazaru, ali i dramatičnih iskustava s grčkog Lesbosa tijekom izbjegličke krize. Govori o ranjenim ljudima koji su direktno iz rata stizali na obalu, novorođenčadi odvojenoj od roditelja, starijim ljudima u invalidskim kolicima koji su prelazili more te izbjeglicama koje su na put kretale u čamcima s lažnim prslucima za spašavanje.
Poseban dio razgovora posvećen je Bosni i Hercegovini. Epting govori o ljudima koji su upravo ovdje dobili priliku da ponovo izgrade život – među njima o izbjeglici iz Irana koji danas živi i radi u Bihaću, kao i Oksani i njenim kćerkama koje su sigurnost pronašle u Unsko-sanskom kantonu.
Za N1 govori i o budućnosti Zapadnobalkanske rute. Broj evidentiranih dolazaka pao je s oko 31.000 u 2023. godini na oko 12.000 u 2025., ali Epting upozorava da je situacija i dalje nestabilna, da sukobi širom svijeta rastu te da se u regiji već bilježi povećan broj izbjeglica iz Sudana.
Može li novi veliki val raseljavanja ponovo zahvatiti Zapadni Balkan, jesu li države regije spremne za takav scenarij i kako istovremeno zaštititi granice i ljudska prava? Koliko današnji sustav zaštite izbjeglica može izdržati u vremenu sve većeg broja ratova i sve manjeg financiranja?
Ekskluzivni intervju s Nicole Epting gledajte večeras u 20.30 sati, samo na N1.
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