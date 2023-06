“Financial Times ne bi riskirao reputaciju zbog priče o maloj zemlji Hrvatskoj”

Podijeli :

Borna Filic / PIXSELL

Ekonomski analitičar Željko Ivanković i novinar Deutsche Wellea Srećko Matić u Newsroomu su govorili su o otkriću Financial Timesa o pritisku Vlade RH na Allianz.

Srećko Matić prati ovu temu iz Njemačke. Za N1 kaže: “Ono što sam uspio saznati, saznao sam od čovjeka koji je došao do tih izvora i objavio ih u vodećem svjetskom poslovnom listu Financial Timesu. Tvrde da je Hrvatska vlada vršila pritisak na osiguravateljski koncern Allianz, njemački koncern i jedan od najvećih osiguravatelja u svijetu, kako bi prisilila Allianz da pristane preuzeti ruski udio u Fortenovi i tako prekrši sankcije. Oni su imali osjećaj da ih Hrvatska vlada pritišće da prekrše sankcije EU-a. Očito je pritisak bio takav da ih je to motiviralo da eskaliraju stvar i to jave njemačkoj saveznoj vladi. Šefovi Allianza su se žalili njemačkoj saveznoj vladi na pritisak članova Hrvatske vlade i rekli su da taj pritisak nije bio umijesan”.

“Po saznanjima kolege iz Financial Timesa, na temelju onoga što sam čuo od njega o jačini tih izvora, izgleda da su posve autentični. Takav list ne bi stavio na rizik svoju reputaciju zbog jedne priče o relativno maloj zemlji Hrvatskoj”, ističe Matić.

Fortenova prisiljena refinancirati dug uz dodatni trošak od 70 milijuna eura

Matić postavlja važno pitanje: “Trebalo bi se postaviti javno pitanje – kako je moguće da su šefovi Allianza koji su navikli na razne pritiske sa raznih strana, koji rade sa puno utjecajnijim vladama i političarima u svijetu, zbog čega su shvatili intervenciju Hanfe kao pritisak, odnosno citiram kao – prijeteće pismo – koje su poslali Alliazu i zaprijetili istragom okolnosti poslovanja, odnosno odluke koju su donijeli”.

Novinari Financial Timesa kažu da su ostali zatečeni reakcijom hrvatskih institucija u trenutku kada oni pokušavaju rasvijetlili priču i dobiti stav hrvatske države na cijelu situaciju. Matić kaže: “Zadaća novinara je dati priliku svima da kažu nešto o situaciji koji su direktno involvirani u nju. I sam sam naišao na zatvorena vrata u Hrvatskoj vladi pod izgovorom da se nešto ne želi komentirati”.

Japunčić: Možda se pitanje ulaganja mirovinskog fonda u Fortenovu opet otvori

“Nije problem što je Vlada kontaktirala vrhunske menadžere. Problem je instrumentalizacija hrvatskog regulatora kako bi izvršio pritisak na Allianz, što su oni protumačili kao osvetničku akciju”, kaže Matić.

Ekonomski analitičar Željko Ivanković analizirao je ideju da su hrvatski mirovinski fondovi obvezni novcem za naše mirovine spašavati kompanije: “Kada je Allianz odustao, svi su odahnuli u mirovinskim fondovima. Stručnjaci iz same kompanije govore da ona ima problema u poslovanju. S jedne strane može se govoriti o problemima sa sankcioniranim ruskim suvlasnicima, a s druge strane su problemi u poslovanju u samoj kompaniji. Mirovinski fondovi ne bi imali dovoljno utjecaja na poboljšanje kompanije, a to je najnužnija stvar u toj kompaniji”.

Butković: Vladi je bitno da Fortenova bude stabilna

Komentirao je i najnovije izvješće Fortenove: “Uvjet da se krene u prodaju poljoprivrednih kompanija je bio očekivan, a onda se kiti raznim teškoćama. Naprosto stvar ide onako kako se mora odvijati”, kaže Ivanković.

Na pitanje o tome što će HPS s Fortenova grupom, Ivanković kaže: “Prodavat će je komad po komad. Od trenutka kada je Todorić izašao, ušla je privremena uprava i otpisala je ogroman novac vlasnicima i raznim dobavljačima, bankama. Puno banki je otpisalo potraživanja – gdje je sad taj novac.”

“HPS traži kamatu od 18 posto, ali ako je ne dobije, Jamnica može biti prodana, Konzum može biti prodan – to su stotine milijuna. Nije njemu teško svoj dug s vremenom naplatiti”, dodao je Ivanković.

Nadovezao se na izjave Srećka Matića o intervencijama: “Jedno je kad intervenira Merkel u Telekom, a drugo je kad intervenira Plenković kod Allianza i kad očigledno tako razgovara Plenković da oni mrtvi hladni mogu pretjerati i reći da su to prijetnje”.

“Treba voditi računa i o inflaciji – ona se događa u nekim zemljama, u nekim ne. Neke zemlje mogu potegnuti neke mjere, a druge ne. Toga trebamo biti svjesni”, zaključuje analitičar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.