Japunčić: Možda se pitanje ulaganja mirovinskog fonda u Fortenovu opet otvori

Financijski analitičar Hrvoje Japunčić gostovao je u N1 Newsroomu.

Financial Times u srijedu je objavio da je Hvatska vlada pritiskala osiguravajuću kuću Allianz i prijetila joj regulatorima nakon što se lokalni mirovinski fond pod kontrolom Allianza povukao iz dogovora koji je uključivao isplatu 500 milijuna eura Sberbanku, banci koju kontrolira Kremlj. Na pitanje o tome čini li mu se da su teze Financial Timesa smiješne, kaže: “Poznavajući povijest Financial Timesa, mislim da oni iz više stranih izvora pripremaju velike priče, tako da bih teško spekulirao da je ovo jedna smiješna priča koju su stavili u svoja izdanja. Radi se o istraživačkom novinarstvu. Ali s obzirom da je to retrospektiva događaja iz relativno recentne prošlosti bilo bi nezgodno u ovim danima značajnima za Fortenova grupu – to može imati negativne reperkusije na međunarodne investitore ili one koji razmišljaju o priključenju aktivnostima”.

Premijer Plenković kaže da su propitkivali, a ne vršili pritisak. Japunčić kaže: “Mislim da se treba vratiti u korak vremena i reći da su mirovinski fondovi počeli svoja ulaganja još tamo 2002. godine u obveznice Agrokora. Ta ulaganja su tijekom vremena se proširila i u spektar dionica grupacije. Od vremena 2016. godine, to je imalo pozitivnih reperkusija na prinose. Međutim, dolazi do turbulencija i pada vrijednosti obveznica, mirovinski fondovi ostvaruju gubitke vis a vis prinudnih prodaja. S druge strane, bili smo svjedoci toga da je intrizična vrijednost dionica kompanija koje su imali zabilježila velike gubitke. S treće strane, prema javno dostupnim financijama, mirovinski fondovi nisu bili ni na koji način u mogućnosti da budu sufinancijeri. Na sve to nadovezuju se aktivnosti gdje oni gledaju tu priliku i polaze od osnovnog ekonomskog razmišljanja da se radi o grupaciji koja ima taj biznis prehrambeno-poljopriverednog segmenta – što oni žele imati. Mišljenja sam da su svi predstavnici u investicijskim odborima mirovinskih fondova razmišljali o povijesnim problemima, sadašnjosti i onome što bi se dobilo u budućnosti”.

Na pitanje o tome kako mu djeluje odluka Hanfe da propituje potez mirovinskog fonda koji odlučuje ne ući u nešto što se čini rizičnim, odgovara: “Regulator kao takav uvijek provjerava jednu širinu. Investicijski spektar donošenja odluka u mirovinskim fondovima je kompleksan. Uvijek je načelo na post-aktivnosti, odnosno na neaktivnosti. Mislim da je to pitanje za predstavnike mirovinskih fondova – što je taj okvir koji se istražuje – je li to tehnički aspekt u formalnosti odlučivanja ili neki takav detalj. U konačnici, mišljenja sam da investicijski odbor, ako su bili referentni članovi, ako su priomijenili odluku – to je odluka vođena investicijskom politikom i razmišljanjem o tome kako upravljati fondovima koje imaju”.

Hanfa je za N1 odgovorila da nadzor i dalje traje, što bi značilo da traje već više od pola godine: “Ako gledamo u povijet Hanfe, bili smo svjedoci da je vremenski tijek neke kontrole trajao i duže od šest mjeseci”.

“Mirovinski fondovi imaju značajna sredstva na raspolaganju i mislim da pitanje mogućnosti ulaganja ili suodlučivanja moguće da će se opet sutra otvoriti”.

Premijer je rekao da je to novac naših građana, naše mirovine, a da je tamo netko odlučio da ih neće uložiti. Japunčić komentira: “Smatram da regulativno okruženje svakog mirovinskog fonda nije toliko kvalitetno postavljeno u Hrvatskoj. Trebalo bi omogućiti prisustvo većeg broja nezavisnih predstavnika i predstavnika samih štediša u pojedinom fondu. Ako gledamo u ovim sadašnjim zakonskim okvirima, svi članovi su profesionalci koji referentno donose odluke u ime svih članova koji su u tom fondu”.

Na pitanje o tome koliko vrijedi MidCo, Japunčić odgovara: “Ja bih dao jedan drugačiji pogled – nemamo još revizijski pregled poslovanja za 2022. godinu. Postoje neki podaci za prvi kvartal ove godine i devet prošlogodišnjih mjeseci. Taj spektar je potreban za izračun. Iz onoga što vidimo na terenu, porast Konzuma nije bio toliko jak kao kod konkurencije. Neka istraživanja pokazuju znatno smanjenje tržišnog udjela. To bi sve bilo potrebno da znamo koliko vrijedi kompanija. Ne bih špekulirao o iznosu”.

“Mislim da, ako se ide za time da bi grupacija ostavila današnju vrijednost, potrebno je da dva suvlasnika sjednu za stol”, zaključuje Jakupčić.

