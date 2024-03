Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo novi eko kreativni natječaj za učenike

Podijeli :

Unsplash/Priscilla Du Preez/Ilustracija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi obrazovno-ekološki nagradni natječaj namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Naziv kreativnog natječaja Modna lasta oslikava ovogodišnju temu - poimanje mode i modne industrije, koja iz godine u godinu postaje sve brža i time sve više negativno utječe na okoliš.

Naime, poražavajući podaci Europske agencije za okoliš pokazuju da se za proizvodnju samo jedne pamučne majice potroši oko 2.700 litara pitke vode. Riječ je o zapanjujućoj količini, koja bi prosječnoj osobi bila dovoljna za čak dvije i pol godine. Nažalost, predviđa se da će globalna proizvodnja tekstilnih vlakana do 2030. godine porasti na 145 milijuna tona, što će rezultirati i značajnim pritiskom na okoliš. Osim ponovne uporabe i recikliranja, jedino rješenje ovog problema je suštinsko mijenjanje pristupa prema modnoj industriji i trendovima.

Za to su izuzetno važne mlade generacije, zbog čega se ova tema nametnula i kao cilj ovogodišnjeg kreativnog obrazovno-ekološkog natječaja Fonda. Kroz niz kreativnih zadataka, ideja je potaknuti učenike osnovnih i srednjih škola na razmišljanje o važnosti održivog razvoja i na to koliko naša svakodnevnica oblikuje budućnost planeta na kojem živimo. Ovim natječajem Fond želi u fokus dovesti pojam spore mode, kao alternativu sve bržem mijenjanju trendova i produkciji brojnih kolekcija. Moda je oduvijek bila prostor za igru i kreativno izražavanje. Međutim, ona može biti i daleko kreativnija te još bolje istaknuti nečiju individualnost, no bez stvaranja tekstilnog otpada i negativnog učinka na okoliš.

Kako to napraviti, pokazat će kreativna rješenja učenika podijeljenih u tri kategorije. Učenici nižih razreda kao zadatak imaju izraditi naslovnicu časopisa održive mode, kroz koju trebaju staroj odjeći dati novi život. Viši razredi osnovnih škola trebaju istražiti kako pretvoriti tekstilni otpad u umjetničko djelo te ga prikazati na duplerici njihovog mini modnog časopisa. U skladu s godinama, izazov za učenike srednjih škola je istražiti i dublje promisliti o pojmu održive mode, a kao rezultat trebaju izraditi sadržaj cjelovitog mini održivog časopisa.

Najkreativnijim učenicima Fond će dodijeliti vrijedne nagrade – od bicikala do edukativnih radionica o restauraciji tenisica, kao i edukaciju o kreativnom i sigurnom korištenju društvenih mreža s Dariom Marčacem. O pobjednicima će odlučivati stručni žiri koji čine predstavnici medija te influencerica Matea Frajsberger, poznatija kao Click4chic na Instagramu. Svi zainteresirani prijaviti se mogu na službenoj web stranici www.modnalasta.com do 12. travnja 2024. Sigurni smo da će i ove godine kreativnost mladih pokazati kako naš planet ostavljamo u najboljim mogućim rukama.

