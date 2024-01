“Neću čekati EU fondove, spremni smo centar za gospodarenje otpadom financirati u potpunosti sami”

Podijeli :

Gradonačelnik ZagrebaTomislav Tomašević bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao o političkim aktualnostima u Zagrebu, ali i u zemlji.

“Apslutno sam uvjeren da je Resnik najbolja lokacija u Zagrebu, izglasana je još prije 8 godina. HDZ koji se protivi toj lokaciji je glasao direktno za tu lokaciju. Prvo je predsjednik zagrebačkog HDZ-a reakao da nije glasao, ali smo pustili video gdje se točno vidi da je elektronički zapis ostao zabilježen. U planu gopspodarenja otpadom na više mjesta se spominje Resnik upravo kao lokacija tog postrojenja gdje će se obrađivati miješani otpad. Sad bi to trebala biti i sortirnica i kompostana, sva ta tri postrojenja u jednom će biti potpuno zatvorenog tipa. Ništa neće biti na otvorenom za razliku od Markuševca i Jakuševca. Ovakvi se centri rade u drugdje u Hrvatskoj”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Navodi da je energana paralelna tema jer svi centri za gospodarenje otpadom koji se grade u drugim županijama, su centri nove generacije.

“Oni svo imaju jedan ostatak goriva iz otpada koji se treba negdje spaliti da se prozvede električna energija, ali hoće li to biti u Zagrebu ili negdje drugdje, to je nacionalna tema. Sve županije imaju isti problem kao Zagreb. Ne postoji nikakva opasnost za građane, to su najbolje dostupne tehnologije, ova studija je morala završiti s postrojenjem koje se može financirati iz EU fondova. Postrojenje koje smo predstavili u Saboru se može financirati iz EU fondova. Ne smije biti utjecaja na zdravlje, okoliš i kvalitetu života. Naravno da jamčim to sve”, rekao je Tomašević pa je dodao:

“Ne bih radio nešto što mislim da je loše za građane”

“U Resniku je prije desetak godina u planu bila spalionoica od 400 tisuća tona otpada gopdišnje. To je bio koncept bez odvajanja otpada. 400 tisuća tona u odnosu na 150 tisuća tona koje sad odlažemo na Jakuševcu. Prije godinu dana, prije nego smo uveli novi model odvoza otpada, mi smo jednu četvtinu više kao grad odvajali na Jakuševcu. Ima još vremna za informiranje i edukaciju. Ne bih radio nešto što mislim da je loše za građane. Jakuševec u glavnom gradu države je apsolutno neprihvatljiv”, rekao je.

Navodi da će tamo će se tamo dalje obrađivati zeleni otpad, a ne biootpad.

“Biootpad će ići u Resnik i tamo će se proizvoditi električna energija. Na Markuševcu se nalazio biotpad samo zato jer je kompostana na Jakuševcu bila zatrpana u odronu. Morali smo hitno provesti javnu nabavu da privatno podzuzeće to izveze izvan Zagreba. Tjedan dana se već prazni, i tad je došlo do mirisa, kad se praznio. Tamo će i dalje biti kompostiranje samo zelenog otpada. Zeleni otpad na Markuševcu, a bio plinsko postrojenje na Resniku. Financijska konsolidacija grada sigurno omogućava sve ovo što sad radimo. Izgradili smo četiri vrtića, ove godine ćemo još 10, sljedeće godine još 14. Ono što nismo mogli prije dvije godine, sad možemo. Neću čekati EU fondove, spremni smo centar za gospodarenje otpadom financirati u potpunosti sami. To je 140 milijuna eura”, rekao je.

Promet u glavnom gradu

“Imamo viziju rješavanja prometa u Zagrebu. Automatsko upravljanje prometom je već krenulo. S druge strane, kupili smo nove tramvaje. Radimo na povezivanju zračne luke željeznicom s centrom grada. Uvest ćemo i nove željezničke stanice na potezu sjever-jug. Ulažemo u vozni park autobusa. Svi projekti će biti u visokoj fazi izgradnje do kraja mandata. Radimo i na proširenju tramvajske pruge na Heinzelovoj, obnovi Doma sportobva, bazenu u Španskom. 2019. je bila povijesna godina za povlačenje sredstava u Zagrebu. Mi smo prošle godine povukli preko 200 projekata, 150 milijuna eura, pet puta više nego u rekordnoj 2019. godini. Kako smo mi onda nesposobni u povlačenju EU fondova?”, upitao se.

Tomašević kaže da treba upitati resorno ministarstvo gdje je zapelo s bazenom.

“Bez brige, građani se ne moraju brinuti, taj ćemo bazen u potpunosti financirati iz gradskog proračuna. Nije se odustaloo ni od Grdelja i Jarunskog mosta. Na Gredelju će biti privremeno parkiralište. Gredelj moramo razvijati s državom, dio zemljišta je u vlasništvu grada, dio je u vlasništvu države. Za Jarunski most radimo studiju koja će procijeniti ostaje li direktno uz jezero Jarun ili ćemo ga morati pomaknuti zapadnije. Bazen u Španskom se gradi ove godine, a obećava ga se 20 godina. Toliko smo ozdravili financije da je grad Zagreb uspio pokriti iz proračuna inflaciju, a da građanima nismo povećali ni cijenu odvoza otpada, vode…”, rekao je.

Tomašević navodi da cijene domava za umirovljenike nisu išle gore jedino u Zagrebu.

“Cijena vode ide gore u Karlovcu kojim ravlja HDZ. Javni prijevoz je nanjeftiniji u Hrvatskoj, kao i vrtići. Sve to radimo, a da nismo povećali cijenu. Sve to radimo s nula korupcijskih afera. Najoštrije osuđujem i rasističke komentare i napade. Znamo da se znatno poveća broj stranih randika, a nema osnovnih politika. Najosnovnije je da strani radnici znaju hrvatski jezik. Svoju ćemo politku i dalje temeljiti na politici nade, ne na strahu. Naš je cilj da svi u ovoj zemlji imaju dobar život. Moramo krenuti hrabro u 22. stoljeće”, zaključio je.

