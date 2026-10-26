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ŠARENA PONUDA

FOTO / Cvijeće preplavilo Zagreb uoči Svih svetih: Multiflore od 2 eura, evo koliko su krizanteme..

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26. lis. 2026. 11:59
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26.10.2026., Zagreb - Tradicionalno u tjednu koji prethodi blagdanu Svih svetih bogata je ponuda cvijeca
Patrik Macek/PIXSELL

Kako se približava blagdan Svih svetih, zagrebačke tržnice i trgovi sve su bogatiji raznobojnim cvijećem. Na Trgu bana Josipa Jelačića i Opatovini prodavači nude velik izbor krizantema, multiflora i drugih cvjetnih aranžmana, a cijene ovise o vrsti, veličini i izgledu cvijeća.

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Tradicionalno, u tjednu koji prethodi blagdanu Svih svetih, središte Zagreba pretvara se u šarenu cvjetnu oazu. Na štandovima na Trgu bana Josipa Jelačića i Opatovini građani već mogu pronaći raznovrsno cvijeće kojim će ukrasiti grobove svojih najmilijih.

Među najpopularnijim izborima i ove su godine multiflore, za koje je potrebno izdvojiti od 2 do 10 eura. Krizanteme u teglama stoje između 6 i 12 eura, dok se rezano cvijeće može pronaći već po cijeni od jednog eura po komadu.

Raznolika ponuda omogućuje kupcima da pronađu cvijeće u skladu sa svojim željama i budžetom, od manjih lončanica do bogatijih i raskošnijih cvjetnih aranžmana.

26.10.2026., Zagreb - Tradicionalno u tjednu koji prethodi blagdanu Svih svetih bogata je ponuda cvijeca.
26.10.2026., Zagreb - Tradicionalno u tjednu koji prethodi blagdanu Svih svetih bogata je ponuda cvijeca
26.10.2026., Zagreb - Tradicionalno u tjednu koji prethodi blagdanu Svih svetih bogata je ponuda cvijeca.
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cvijeće dan svih svetih

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