DAN SJEĆANJA
FOTO / Hrvatska obasjana lampionima: Diljem zemlje odaje se počast žrtvama Vukovara i Škabrnje
Diljem Hrvatske građani su u utorak navečer paljenjem svijeća i lampiona odali počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim stradalima u Domovinskom ratu, uoči Dana sjećanja koji se obilježava 18. studenoga.
U znak sjećanja na one koji su izgubili živote u obrani Hrvatske, brojni su građani zapalili svijeće na ulicama, trgovima i drugim javnim prostorima, odajući počast žrtvama i šaljući poruku da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena.
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježava se diljem zemlje komemoracijama, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i drugim prigodnim programima.
Marko Seper/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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