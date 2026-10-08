FOTO / Noćna potraga na Mosoru: HGSS pronašao nestalog stranca na nepristupačnom terenu

Mladić je sam krenuo na planinarenje iz Gornjeg Sitnog prema Debelom brdu, odakle se tijekom poslijepodneva javio obitelji. No nije stigao na dogovoreno mjesto susreta u Mihovilovićima na Klisu u predviđeno vrijeme. U međuvremenu je pala noć, ispraznila mu se baterija mobitela, a nije imao ni rasvjetu, pa je obitelj kontaktirala Centar 112.