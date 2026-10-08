IŠAO PLANINARITI
FOTO / Noćna potraga na Mosoru: HGSS pronašao nestalog stranca na nepristupačnom terenu
Nakon višesatne potrage na Mosoru, HGSS Stanica Split pronašla je 24-godišnjeg mladića koji se tijekom planinarenja izgubio na nepristupačnom terenu.
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U srijedu oko 19.30 sati HGSS Stanica Split zaprimila je dojavu o nestalom 24-godišnjem stranom državljaninu na Mosoru.
Mladić je sam krenuo na planinarenje iz Gornjeg Sitnog prema Debelom brdu, odakle se tijekom poslijepodneva javio obitelji. No nije stigao na dogovoreno mjesto susreta u Mihovilovićima na Klisu u predviđeno vrijeme. U međuvremenu je pala noć, ispraznila mu se baterija mobitela, a nije imao ni rasvjetu, pa je obitelj kontaktirala Centar 112.
U potragu je izašao 21 član Stanice Split, među kojima su bila i dva K9 tima te udaljeni pilot bespilotne letjelice, uz osam vanjskih suradnika.
Spašavatelji su pretraživali planinarske staze prema posljednjoj poznatoj lokaciji mladića, Debelom brdu. Pretražene su i staze iz smjera Klisa, Dugopolja, Žrnovnice i Solina.
Oko 22.30 sati mladić je pronađen na prilično nepristupačnom terenu, oko 300 metara od planinarske staze iznad Klisa. Spašavatelji su ga pronašli nakon što se odazvao na njihove glasne pozive.
Bio je u dobrom stanju, ali su mu odjeća i obuća bile pokidane. Spašavatelji su ga otpratili do Mihovilovića, gdje ga je dočekala obitelj.
Akcija je završena nešto iza ponoći povratkom svih sudionika potrage s terena.
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