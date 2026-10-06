FOTO / Plenković u Splitu ugostio Von der Leyen i europske državne čelnike

Drago mi je u Splitu u okviru #MED9Summit2026 sastati se s predsjednicom @EU_Commission @vonderleyen i raspraviti o temama nadolazećeg sastanka Europskog vijeća #EUCO. U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku. Istaknuo sam mjere @VladaRH za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva. Razgovarali smo i o pregovorima za novi Višegodišnji financijski okvir 2028.–2034., kao i o uspješnoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hrvatska je realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje #NPOO🇭🇷🇪🇺, a prošli tjedan podnijeli smo zahtjeve za isplatu posljednjih rata u okviru cijelog programa vrijednog 10 milijardi €. U kontekstu upravo održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini istaknuo sam važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH. Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda.