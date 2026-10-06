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MED9

FOTO / Plenković u Splitu ugostio Von der Leyen i europske državne čelnike

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N1info , Hina
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06. lis. 2026. 19:37
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Bilateralni susret predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednicom Europske komisije Ursulom van der Layen. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatski premijer Andrej Plenković na marginama samita EU MED9 u utorak je održao niz bilateralnih sastanaka, između ostalog i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen kojoj je istaknuo važnost izbora hrvatske predstavnice u Predsjedništvo BiH nakon godina nezastupljenosti hrvatskog naroda u tom tijelu.

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Split je u utorak i srijedu domaćin čelnika južnih članica EU-a okupljenih u format EU MED 9. U dalmatinski grad stigla je i Von der Leyen, pa se bilateralno sastala s premijerom. 

„U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku. Istaknuo sam mjere vlade
za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva”, napisao je Plenković o tom susretu na platformi X. 

06.10.2025., Split- Bilateralni susret predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s predsjednikom Vlade Malte Robertom Abelom. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
06.10.2025., Split - Predsjednica Europske komisije Ursula van der Layen odlazi iz hotela Radison Blu nakon sastanka s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovicem. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
06.10.2025., Split - Bilateralni susret predsjednika Vlade Andreja Plenkovica s prijestolonasljednikom Hasemitske Kraljevine Jordan Al Husseinom bin Abdullahom II. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Premijer i predsjednica Komisija razgovarali su i o aktualnim pregovorima o novom višegodišnjem financijskom okviru 2028-2034., kao i o „uspješnoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti” u kojem je „Hrvatska realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje”.

Dva dana nakon što su na izborima u BiH Hrvati nakon godina preglasavanja napokon dobili svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu, Darijanu Filipović, Plenković je o „važnosti” te činjenice razgovarao i s Von der Leyen. 

„Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda”, napisao je na X-u.

Plenković se u Splitu sastao i s jordanskim prijestolonasljednikom Al Huseinom bin Abdulahom, posebnim gostom na samitu uz monegaškog princa Alberta II. Jordan je uvijek predstavljen na samitima MED9-a radi upućenosti u pitanja bliskoistočne regije, iznimno važne i za Mediteran, kao i zbog uloge Jordana za njezinu stabilnost. 

„Trenutačni geopolitički izazovi zahtijevaju dodatne napore za očuvanje opskrbnih lanaca i osiguravanje uvjeta za jačanje partnerstva EU-a i Jordana”, napisao je Plenković.  

On se u Splitu sastao i s Janezom Janšom, slovenskim političkim veteranom koji ponovno vodi Sloveniju. Hrvatski premijer priopćio je da dvije zemlje „u dobrosusjedskom ozračju žele rješavati otvorena pitanja i dalje jačati političke i gospodarske odnose”.

„Slovenija je treći najvažniji trgovinski partner Hrvatske - prošle godine razmjena je dosegnula 8,4 milijarde €, a nastavlja rasti i ove godine”, nastavio je Plenković, dodajući da je s Janšom razgovarao i o daljnjoj suradnji u suzbijanju nezakonitih migracija, kao i o europskoj perspektivi zemalja jugoistoka Europe. 

U Splitu se u utorak još sastao i s malteškim premijerom Robertom Abelom, prije no što će ugostiti čelnike država na zajedničkoj večeri.  MED9 je neformalna skupina koja okuplja devet južnih članica EU-a - Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. U Splitu se očekuju čelnici svih država osim španjolskog premijera Pedra Sancheza koji ne dolazi zbog prijevremenih izbora koje je raspisao.

Teme
andrej plenković bosna i hercegovina cijene energenata energetska sigurnost europska unija

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