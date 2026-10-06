MED9
FOTO / Plenković u Splitu ugostio Von der Leyen i europske državne čelnike
Hrvatski premijer Andrej Plenković na marginama samita EU MED9 u utorak je održao niz bilateralnih sastanaka, između ostalog i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen kojoj je istaknuo važnost izbora hrvatske predstavnice u Predsjedništvo BiH nakon godina nezastupljenosti hrvatskog naroda u tom tijelu.
Split je u utorak i srijedu domaćin čelnika južnih članica EU-a okupljenih u format EU MED 9. U dalmatinski grad stigla je i Von der Leyen, pa se bilateralno sastala s premijerom.
„U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku. Istaknuo sam mjere vlade
za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva”, napisao je Plenković o tom susretu na platformi X.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Premijer i predsjednica Komisija razgovarali su i o aktualnim pregovorima o novom višegodišnjem financijskom okviru 2028-2034., kao i o „uspješnoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti” u kojem je „Hrvatska realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje”.
Dva dana nakon što su na izborima u BiH Hrvati nakon godina preglasavanja napokon dobili svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu, Darijanu Filipović, Plenković je o „važnosti” te činjenice razgovarao i s Von der Leyen.
„Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda”, napisao je na X-u.
Plenković se u Splitu sastao i s jordanskim prijestolonasljednikom Al Huseinom bin Abdulahom, posebnim gostom na samitu uz monegaškog princa Alberta II. Jordan je uvijek predstavljen na samitima MED9-a radi upućenosti u pitanja bliskoistočne regije, iznimno važne i za Mediteran, kao i zbog uloge Jordana za njezinu stabilnost.
„Trenutačni geopolitički izazovi zahtijevaju dodatne napore za očuvanje opskrbnih lanaca i osiguravanje uvjeta za jačanje partnerstva EU-a i Jordana”, napisao je Plenković.
On se u Splitu sastao i s Janezom Janšom, slovenskim političkim veteranom koji ponovno vodi Sloveniju. Hrvatski premijer priopćio je da dvije zemlje „u dobrosusjedskom ozračju žele rješavati otvorena pitanja i dalje jačati političke i gospodarske odnose”.
„Slovenija je treći najvažniji trgovinski partner Hrvatske - prošle godine razmjena je dosegnula 8,4 milijarde €, a nastavlja rasti i ove godine”, nastavio je Plenković, dodajući da je s Janšom razgovarao i o daljnjoj suradnji u suzbijanju nezakonitih migracija, kao i o europskoj perspektivi zemalja jugoistoka Europe.
U Splitu se u utorak još sastao i s malteškim premijerom Robertom Abelom, prije no što će ugostiti čelnike država na zajedničkoj večeri. MED9 je neformalna skupina koja okuplja devet južnih članica EU-a - Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. U Splitu se očekuju čelnici svih država osim španjolskog premijera Pedra Sancheza koji ne dolazi zbog prijevremenih izbora koje je raspisao.
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