"Uoči sutrašnjeg Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, polažemo kao i svake godine ovdje na Mirogoju vijence - na Zidu boli, na Središnjem križu u Aleji branitelja te na Kenotafu prije svega u spomen svim žrtvama Domovinskog rata a najviše hrvatskim braniteljima koji su položili život u obrani Hrvatske", izjavio je novinarima gradonačelnik Tomašević.