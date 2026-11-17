IDE U VUKOVAR
FOTO / Tomašević na Mirogoju odao počast braniteljima, najavio odlazak u Kolonu sjećanja
U povodu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u utorak je gradonačelnik Zagreba s izaslanstvom polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na groblju Mirogoju odao počast svim stradalima u Domovinskom ratu, a najviše braniteljima.
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"Uoči sutrašnjeg Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, polažemo kao i svake godine ovdje na Mirogoju vijence - na Zidu boli, na Središnjem križu u Aleji branitelja te na Kenotafu prije svega u spomen svim žrtvama Domovinskog rata a najviše hrvatskim braniteljima koji su položili život u obrani Hrvatske", izjavio je novinarima gradonačelnik Tomašević.
Istaknuo je da će danas isto tako građani, brojni Zagrepčani i Zagrepčanke zapaliti svijeće na Ulici grada Vukovara.
Tomašević je naglasio da će on kao gradonačelnik, kao i prijašnjih godina od kada je izabran za gradonačelnika Zagreba, sutra biti u Vukovaru u Koloni sjećanja.
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