FOTO / U Zagrebu gotovo prazna parkirališta najvećih trgovačkih lanaca

Davor Puklavec/PIXSELL

U Hrvatskoj je u tijeku jednodnevni bojkot trgovina, trgovačkih lanaca i benzinskih crpki zbog stalnog rasta cijena. Parkirališta najvećih trgovačkih lanaca su gotovo prazna što pokazuje da se velik broj građana odazvao bojkotu.

Parkirališta kod velikih trgovačkih lanaca danas izgledaju neprepoznatljivo.

Parkinzi su gotovo prazni što pokazuje veliki odaziv.

Porezna uprava objavila je podatke o broju fiskaliziranih računa do 16 sati na dan kada građani bojkotiraju trgovine.

“U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.549.613 računa, a iznos računa iznosio je 55.041.349,77 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 5.031.265 računa, a iznos računa iznosio je 80.117.967,56 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.282.459 računa, a iznos računa iznosio 62.230.748,75 eura.

Porezna objavila nove podatke: Pogledajte broj fiskaliziranih računa do 16 sati!

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati manji za 29% dok je iznos računa također manji za 31%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je manji za 17% dok je iznos računa također manji za 12%.”

