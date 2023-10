Fred Matić o moliteljima na Trgu: “Zna se za koju političku opciju oni drukaju”

Podijeli :

Europarlamentarac iz redova SDP-a, Fred Matić, komentirao je za N1 situaciju u Izraelu.

Matić kaže da nam očito nije bilo dovoljno covid situacije i rata u Ukrajini, pa sada imamo i Izrael. “Ne živimo u dosadnim vremenima, nažalost. No treba pokazati razumijevanje i humanost, a politika mora učinit sve da se sukob što prije smiri”, rekao je.

Komentirao je i izbore u Poljskoj koji su na rasporedu u nedjelju, a koji su od velike važnosti za EU. “Narod u Poljskoj već godinama živi u 19. stoljeću, s tendencijom povratka u 18. Analize pokazuju da bi moglo doći do promjene. Poljska je europska zemlja kada treba povući novce iz EU-a, no kada se radi o europskim vrijednostima, o pravima žena, tu su debelo zaostali”, dodao je.

Poljska uoči izbora: Vladajući sve zabrinutiji, skrivaju se nestašice goriva

Tvrdi da je to zemlja divnih ljudi, ali da im je politika na razini 19. stoljeću. “Žao mi je da Poljaci, Mađari, pa i naša Hrvatska žele uzeti zapadni novac, ali ne i zapadne vrijednosti za koje smo se mi početkom 1990-ih borili”, rekao je Matić koji i sam sudjeluje na prosvjedu protiv molitelja na glavnom zagrebačkom Trgu i vrijednosti koji isti zastupanju.

“Nevjerojatno je to. Ljudi koji se mole sto metara od katedrale, to jednostavno nije molitva i to treba reći. To je politički skup, dobro financiran i dobro organiziran, a sve pod željom stavljanja drugih pod njihove skute. Dakle, žena ne može biti drugotna i mi ćemo se boriti protiv toga, Bog je rekao da su sva ljudska bića stvorena jednaka”, dodao je.

“Ono što je još žalosnije je da je tamo sve veći broj žena, pretpostavljam njihovih žena, ali to nas neće obeshrabriti, mi ne želimo da žene budu drugotne”, naveo je.

“Zna se da vladajući i Crkva to podržavaju, naravno, ne glasno i jasno. Vidjeli ste da kada su pojedini biskupi ukazali da tome ondje nije mjesto da su odmah dobili po nosu od vrha Crkva. Zna se za koju političku opciju oni drukaju. U ovoj zemlji je 90 posto katolika i oni kažu da su ugroženi. Apsurdno je i tužno jer oni se kriju iza vjere, a to je što rade je politički aktivizam”, tvrdi.

Smatra da će politička kampanja u Hrvatskoj biti prljava. “Vladajuća stranka pokazuje svoju nervozu. Primjećujemo to u odnosu prema novinarima, izglasan je i prijedlog zakona koji su HDZ-ovci podržali prema kojem se novinare može špijunirati, a i znamo da Hrvatska prednjači po tzv. SLAPP tužbama protiv novinara”, rekao je.

Kaže da je SDP za Hrvatsku jedina nada da se makne ova korumpirana vlast na koju je hrvatska javnost već oguglala. “Kažu da među žitom ima kukolja, ali kod njih od kukolja ne možeš pronaći žito”, rekao je Marić.

“Ili mi, ili oni biti će aktualno i na sljedećim izborima”, zaključio je.

