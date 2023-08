Glasnogovornik Dinama: AEK je odlučio napasti Dinamo, odbijaju ruku pomirenja

Podijeli :

Glasnogovornik Dinama Marko Bošnir bio je gost N1 Studija uživo.

“Okolnosti za ovu utakmicu su nešto drugačije, ali momčad je puna profesionalaca i iskusnih igrača. Možda nisu očekivali ovakvu situaciju, ali su doživjeli puno sličnih. Atmosfera u Dinamu je dobra, jučer je odrađen zadnji službeni trening. Jedva čekamo da krene nogometna utakmica. Kao i svaku utakmicu, naše navijače pozivamo na fer i mirno navijanje. Pozivam i one koji nemaju ulaznice da ih kupe i da pokažemo cijelom svijetu kakvi su Dinamovi navijači. Tribina sjever dolje je rasprodana, a ove godine smo prodali preko 14 tisuća ulaznica”, rekao je glasnogovrnik Dinama Marko Bošnir.

Navodi da su u kontaktu s policijom od prvog dana.

Dinamo žestoko odgovorio AEK-u: Huškate, a ne znamo je li ubojica Hrvat ili Grk Policija se oglasila o susretu Dinama i AEK-a u Zagrebu, zatvara se i dio cesta

“Vjerujem da će sve proći mirno. Nadajmo se da se ovakva situacija više nikad neće dogoditi. Mislim da je događaj u Ateni svima ostavio veliki trag i da je to poruka svima da se takve stvari više ne događaju. Nažalost, AEK je odlučio napasti Dinamo, odbijaju ruku pomirenja i vrstu suradnje. Mi se i dalje držimo naše priče koju je i UEFA prepozala, oni se drže svoje strane. Pozvali smo AEK i njihovu delegaciju na službeni ručak, oni su to odbili. Službene stvari se odvijaju vezane za utakmicu, ali dalje od toga ne ide. U Ateni smo htjeli izraziti sućut, ali oni su to odbili”, rekao je Bošnir.

Također, kaže: “Ove okolnosti nisu olakotne, ali profesionalci smo, idemo dan po dan. Najteži dio će biti na igračima. Zaštita igrača u Grčkoj je bila na dobroj razini, sad će vjerojatno biti i tri puta veća. Nikad ne možete znati što se dogoditi, ali vjerujem da će biti sve u redu. Nismo dobili nikakav ultimatum od UEFE, ali oni imaju pravila kojih se svi moraju pridržavati. Dinamo je godinama najveći klub u Hrvatskoj, žao nam je da se određene etikete vežu uz klub”, zaključio je.

