Skoknuli smo za vikend u Zadar i vratili se kući praznog novčanika

Podijeli :

N1

Moja tri dana provedena na zadarskoj obali otkrila su sliku koja je daleko od idiličnih plaža i morske oaze.

Od petka do nedjelje, točnije od 4. do 6. kolovoza, provela sam tri dana u Zadru i Bibinjama, šarmantnom mjestu smještenom nekoliko kilometara južnije. Vikend u drugom najvećem dalmatinskom gradu ispunio je sva moja očekivanja – napunio mi je baterije, ali i podosta ispraznio novčanik.

Srpska influencerica o cijenama na Hvaru: Dođi ovdje i uvjeri se da si sirotinja Usporedio cijene u Španjolskoj i na Balkanu: “Mi smo vam jedan glup narod” Otišli smo na jednodnevni izlet u Crikvenicu: Evo koliko nas je koštao

Najprije valja spomenuti da sam, s obzirom na to da sam bila smještena kod prijatelja, imala privilegij uštedjeti bar dvjestotinjak eura, koliko su cijene dvaju noćenja koje sam istraživala na Bookingu. Što se tiče prijevoza, od Zagreba do Zadra putovala sam BlaBlaCarom, a, ovisno o vozaču kojeg odaberete, jedan smjer koštat će vas od 15 do 20 eura. Slično bi me koštalo i da sam putovala busom, dok o korištenju vlastitog automobila, s obzirom na cijenu goriva i cestarine, nisam razmišljala.

68 eura za večeru za troje

Očekivano, najskuplja je bila večera. Odabrali smo restoran u koji dolazimo gotovo svako ljeto i rijetko kada odemo razočarani, sve do ovoga puta. Ove godine cijene su znatno više nego ranije, a, ono što je najveći problem, porcije su postale znatno manje. Naime, večera za troje koštala nas je 68,30 eura, pri čemu smo iz restorana otišli gladni, a ni kvaliteta jela nije zadovoljila naša očekivanja.

Rižoto s domaćim kozicama (19 eura), crni rižoto (18,5 eura) i zeleni pljukanci sa škampima (18 eura) kvalitetom nisu opravdali svoje cijene, a račun su dobrano podebljala i pića. Colu smo platili 3,5 eura, Radler 3,8, a limunsku travu 3,5. Koliko bi nas koštao neki skuplji koktel ili vino, nismo željeli ni provjeravati.

Da su cijene povećane na svakom koraku, nismo mogli ne primijetiti ni dok smo lutali ulicama Zadra. Najobičniji klip kukuruza, kojemu smo ipak uspjeli odoljeti, na više mjesta košta tri eura, iako je još prošle godine bio 10-ak kuna. Za jednu drugu poslasticu, usprkos visokim cijenama, ipak smo pronašli novca u džepu.

Sladoled, koji je već tjednima glavna tema kada se govori o podivljalim cijenama, platili smo dva, a u samom centru grada, u već opjevanoj Kalelargi, taj ljetni užitak koštat će vas najmanje tri eura. U prijevodu, ako se prosječna četveročlana obitelj poželi, šećući rivom, rashladiti sladoledom, za to će morati izdvojiti najmanje osam eura, budući da gotovo nigdje nismo mogli vidjeti kuglicu jeftiniju od 2 eura. Ni posjet Bibinjama, s predivnim šljunčanim plažama idealnima za obitelj, nije prošao bez “financijskih udaraca”, pa su cijene sladoleda, primjerice, slične kao u samome Zadru.

Bibinjac: Prizemljit će se iznajmljivači već na kraju sezone

Lokalci, nostalgični za vremenima prije divljanja cijena, kazuju nam da je sve teže u Bibinjama pronaći objekte koji nisu namijenjeni turističkom iznajmljivanju. A cijene? Astronomske. “Prizemljit će se oni već na kraju sezone. Neće turisti dugo podnositi ovo prije nego što se okrenu drugim, jeftinijim destinacijama”, govori nam Ivica, jedan od rijetkih Bibinjaca koji se nije “bacio” u iznajmljivanje.

A da je doista tako, daju naslutiti i prizori koje smo zatekli na ulicama Zadra 5. kolovoza, na dan proslave obljetnice “Oluje”. Iako je dan bio savršen za večernju šetnju, riva se ovoga puta nije gušila u posjetiteljima kao prijašnjih godina. Pitanje koje se nameće je – je li ovo slučajnost ili, pak, doista nagovještaj da su turisti počeli tražiti jeftinije alternative.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.