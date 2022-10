Glasovac: Plenkoviću većina ovisi o uskočkom osumnjičeniku, a smeta mu Kovačević

Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Sabina Glasovac govorila je u N1 Studiju uživo o saslušanju Dragana Kovačevića na Antikorupcijskom vijeću u Saboru.

Osvrćući se na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je za saslušanje rekao da je to “jad, tuga, čemer, očaj”, Glasovac je kazala da je tuga, čemer i jad to što se bogate uvijek oni koji imaju veze s HDZ-om te je to nazvala izdajom nacionalnih interesa.

“Narod je očajan u Hrvatskoj, a i dobar dio javnosti je zgrožen korupcijskom hobotnicom, čijim aferama svjedočimo svaki dan. Nemojmo zaboraviti gospodina Škugora, koji je jako lijepo poslovao s premijerovim prijateljem, sve to pod pokroviteljstvom HDZ-a, obogatili su se umirovljenici Dane i Rada, a zbog njih danas naši građani plaćaju puno skuplje energente. Istovremeno, dobar dio umirovljenika kopa po smeću i ima mirovine nedostojne za život”, rekla je Glasovac.

O Plenkovićevoj izjavi vezano uz potpisivanje spornog memoranduma koji se tiče Sisačke rafinerije, a u kojoj kaže da je to poslovna odluka Ine te da je Sisačka rafinerija bila neprofitabilna, Glasovac je kazala da je to vrijeđanje zdravog razuma.

“Agrokor je bio klasična privatna firma, u trenutku je proglašena sistemskom tvrtkom. Trebalo se spašavati radna mjesta, utjecaj na gospodarstvo. Sabor je donosio posebni zakon kako bi zaštitio radna mjesta, eventualni udar na gospodarstvo. Država je intervenirala u privatno poslovanje pod krinkom zaštite javnog interesa. Što je na kraju tu bio interes, to će pokazati vrijeme”, ukazala je Glasovac pa nastavila:

“Kada govorimo o Ini, on (Plenković) govori kao da je to neka privatna kompanija, ali i da je ona privatna – reagiralo se i kod Agrokora. No Ina nije privatna kompanija. Ovo je kompanija koja je od državnog interesa RH, to je kompanija koju se uz pomoć mita predalo u ruke nekog drugog, ali i dalje je ostala u dobrom dijelu vlasništva RH i nas građana. Ako on nema ništa s tim, zašto Vlada predlaže predstavnike Nadzornog odbora, predstavnike Uprave? To su priče za malu djecu.”

Smatra da treba dobro ispitati tvrdnje Kovačevića koji tvrdi da je sudjelovao na tajnom sastanku 2018. godine, gdje je bio i premijer, gospođa Mišetić, ministar Ćorić i još dva stručna suradnika.

“Ono što je danas rečeno je da je sugestija Andreja Plenkovića na tom sastanku bila da se memorandum potpiše. A kao posljedica tog potpisivanja, kojim se jamči izvoz nafte iz Hrvatske na prerađivanje u Mađarsku, jest gašenje Sisačke rafinerije”, rekla je Glasovac.

Komentirala je i Plenkovićevu izjavu da je bivši šef Janafa Dragan Kovačević nevjerodostojan jer je uskočki osumnjičenik.

“Njemu većina u Saboru ovisi o uskočkom osumnjičeniku, cijeli prošli mandat mu je ovisio o žetonima i čovjeku koji se hvalio da ih može skupiti koliko je potrebno za vladajuću većinu, a koji je tada bio čak uskočki optuženik. Tada mu nije smetala riječ i dogovori s takvim ljudima. I dan danas mu takvi ljudi sjede u Saboru i najbliži su mu suradnici”, rekla je Glasovac.

Na teze kojima se vladajući brane, odgovorila je protupitanjem – tko može na nižim razinama donijeti takvu odluku koja se tiče nacionalnog interesa?

“Netko tu priču o Inu želi ugušiti, ali to se ne da ugušiti, to je samo vrh ledenog brijega”, poručila je.

