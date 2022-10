Plenković o Antikorupcijskom vijeću: Sad smo se spustili ispod podruma…

Podijeli:







Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Pragu današnju sjednicu Antikorupcijskog vijeća u Saboru na kojoj je na pitanja zastupnika odgovarao bivši šef Janafa Dragan Kovačević kojega USKOK tereti za primanje 6,2 milijuna kuna mita za namještanje milijunskih poslova raznim tvrtkama. Kovačević je pred Antikorupcijskim vijećem odgovarao na pitanja o memorandumu o izvozu hrvatske nafte na preradu u MOL-ove rafinerije što je dovelo do zatvaranja sisačke rafinerije.

Plenković kaže kako je tu sve jasno.

“Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum niti da se zatvara sisačka rafinerija. Memorandum je komercijalni ugovor između MOL-a i Ine. Poslovne odluke o sisačkoj rafineriji su odluke Ine. To su poslovne odluke, a ovaj očaj, jad, čemer, hvatanje za slamku i dovođenje uskokovog optuženika koji dolazi da se spasi i pokušava baciti teme o nekim sastancima, politici, nalozima… To je iskreno, sve skupa smiješno. Puno govori o njemu i onima koji ga okružuju. On očito nije sam, a oporba mu asistira. Pokušavaju nas srušiti, na izborima im ne ide pa pokušavaju sve. Ljudi shvaćaju tko im osigurava euro, rast, Schengen, tko daje potpore, ograničava cijene proizvoda… Ima nas koji vodimo računa o istinskim interesima građana i jedne rušilačke, remetilačke ekipe koja će učinti sve da se dokopa vlasti pa makar zvala u Sabor čovjeka s optužnicom. Sad smo se spustili ispod podruma, u nekom glibu… Zastrašujuće je na što se svela politička scena”, kaže.

Premijer kaže kako je na sastanku s bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem i Kovačevićem – informiran.

“Najbitnije je da je Kovačević sam pohvalio taj memorandum dok je bio na čelu Janafa. Mi se ništa nismo složili, oni su nam izložili temu i kasnije su se Ina i Janaf dogovorili”, kaže.

Plenković je rekao i kako je obitelji Tuđman izrazio sućut zbog smrti supruge prvog predsjednika Franje Tuđmana, Ankice Tuđman.

Na pitanja o današnjem samitu, kaže kako je dobro da se radi u ovako širokom formatu.

